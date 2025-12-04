濱崎步御用美容師發聲！曝無人演唱會內幕「她低頭請求」

濱崎步無人演唱會過程，御用美容師發聲了。（資料圖／張兆輝攝）

日本「平成歌姬」濱崎步近期因上海演唱會突然取消，掀起各界熱議，但她依然在舞台拆除前進行最後一次演唱，還在社群分享1.4萬空座位的無人演唱會。對此，她的御用美容師高橋美香（高橋ミカ）在社群還原經過，「濱崎步低頭請求演出」。

高橋美香日前在社群轉發濱崎步無人演唱會的照片，透露即使現場沒有觀眾，濱崎步仍在所有成員面前低頭請求「請讓我們演出」，讓她直言：「最不服氣的應該是她（濱崎步）本人。」而開場時、升降機升起之前，濱崎步默默流下眼淚，令工作人員都心想「不能在這裡哭」，所以大家忍著淚水順利將濱崎步送上舞台。

高橋美香進一步大讚，「（全體同仁）團結一致完成了為這一天準備的所有內容，直到最後的安可曲為止，都是最棒的現場表演！」深切很想讓歌迷看到這場表演，「這場充滿濱崎步對TA（粉絲名）的愛的Live，真的很想讓大家看到…」最後更附上痛哭的表情符號，對濱崎步的堅持以示感動。

此外，同樣身為美容師的高野友希也表示，「這是一場最想獻給大家的演唱會，無論舞台上還是幕後團隊，情感都滿溢出來，從開場到安可，都是一場令人屏息的演唱會」。而且濱崎步對著空座位不停大喊「上海」，以及臉上總是掛著笑容，高野友希不禁感嘆：「傳說中的演唱會。想必，會被後世傳頌吧。上海辛苦了，非常感謝。」

