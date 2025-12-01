濱崎步怒了！對空場唱完全程 狂轉繁體中文新聞酸中國

日本流行樂天后濱崎步原定11月29日在上海舉行的演唱會，在演出前一天因「不可抗力因素」臨時遭到取消。儘管現場沒有任何觀眾，濱崎步仍堅持站上舞台，與200名中日工作人員、樂手和舞者，按照原定造型、流程與規格完成整場演出。

濱崎步隨後在臉書、X與IG同步分享演唱會現場照片，寫道：「即使面對14000個空座位，依然感受到來自世界各地TA滿滿的愛，對我而言，這是一場此生難忘的演出。」值得注意的是，這些照片在全球各大社群平台同步公開，唯獨沒有在中國社交平台微博上發布。

廣告 廣告

演唱會取消後，濱崎步除了發表聲明外，還在IG限時動態中頻繁轉發繁體中文媒體報導，內容均為她對著空座位表演完全場的新聞。此舉引發網友熱烈討論，有人直言：「她超懂的！果然是日本人的高級嘲諷技能。」

有網友發文指出，濱崎步向來以反骨著稱。20多年前事業巔峰時期，她敢主動公開與長瀨智也的戀情，在當年這對當紅女歌手來說極為罕見。她也曾為恩師松浦勝人公開站台，賭上自己的前途共同進退，最終成功將松浦推上社長寶座。

濱崎步對投入此次演唱會的工作人員表示歉意，最讓她難過的是無法親自向來自世界各地的粉絲道歉。她表示：「至今我仍難以置信，也難以用言語表達，非常對不起。」據悉，整場演出已透過錄製方式記錄，將擇日公開。

此次事件背景為日本首相高市早苗在國會答詢時說出「台灣有事，即日本有事」的言論，引發中國不滿。近期多位日本藝人在中國的活動受到影響，除濱崎步外，歌手大槻真希28日在上海演出時也遭中斷，現場音樂停止、燈光熄滅後被帶離舞台。

濱崎步明年1月10日還有澳門場演出，為其巡迴演唱會最終站。粉絲們擔憂是否能如期開演，直呼若像上海場臨時取消，將對所有人造成極大困擾。

更多品觀點報導

蔡依林演唱會搶票大當機！「疑遭網路攻擊」主辦單位急回應：已配合警局調查

朱孝天演唱會票房慘跌 傳25元賤賣仍坐不滿

