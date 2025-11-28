濱崎步慘吞中共鐵拳…平安落地上海「演唱會遭取消」她心碎：難以置信

娛樂中心／綜合報導

近期中日關係持續緊張，日本天后濱崎步原訂明（29）日在上海舉辦演唱會，沒想到就在開唱前夕突然被迫取消。她今（28日）透過社群發聲，表示舞台才剛搭建完成，上午便接獲通知必須中止演出，語氣中流露無奈與難以置信。





昨晚就有傳聞指出濱崎步演唱會舞台正在拆除，官方售票系統也已停止販售，如今消息正式由濱崎步本人證實，令萬名粉絲錯愕又遺憾。主辦單位對外表示，取消原因為「不可抗力因素」，但外界普遍認為與中日關係緊繃有關。濱崎步在聲明中透露，此次演出集結約200名來自日本與中國的工作人員，團隊耗時5天才完成舞台搭建，卻在今早被通知全面喊停。她表示，不便對「自己不熟悉的領域」發表意見，但想到所有幕後人員、舞者及樂手辛苦準備卻無法登台，心中滿是歉疚。最讓她難過的是，還沒機會與1萬4000名來自中國、日本及全球各地的TA（粉絲名稱）見面，舞台便被拆除，「連親自道歉的機會都沒有，這個舞台就必須要拆除，讓我至今都不敢相信，心情無法言喻」濱崎步坦言自己很混亂，不斷思考自己能做什麼，「但在現在的狀況下，也只能報告這件事，請見諒。」

日本首相高市早苗日前在國會提及「台灣有事」言論後，北京迅速祭出反制措施，不僅封殺日本水產品進口，還勸阻國民赴日旅遊，使航班與訂單銳減。值得一提的是，近期已有多位日本藝人遇到相同情況。包括演員古川雄輝、視覺系樂團SID與創作歌手natori等人，紛紛宣布上海活動取消，理由皆指向「不可抗力」。部分藝人甚至隱約暗示「因為某些人說了些話」導致無法登台，令外界更加關注背後政治敏感性。





