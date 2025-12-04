濱崎步成中國祭品 她不屈饒再發聲：我會不斷前進，因為我是ayu

濱崎步在IG分享參加富士電視台「FNS歌謠祭」，貼文中提到「I keep moving forward, because I am ayu.」（我會不斷前進，因為我是濱崎步）。翻攝自a.you IG



日本天后濱崎步上月原定在中國上海舉辦大型演場會，開演前一天遭中國官方無預警取消，外界質疑是中日關係緊張所致，然而，她沒有放棄，仍敬業上台對空無一人的座位唱完全場，事後在社群發舞台照片，3日更霸氣宣示「我會不斷前進，因為我是濱崎步」。另一方面，在中國對外駁斥絕無「無人音樂會」之後，又掀一波中日網路大戰。

就在濱崎步上海演唱會被中國取消，轉為「無人演唱會」後，中日網路熱議不休，濱崎步3日以返回日本參加富士電視台的「FNS歌謠祭」，在開場前，她在社群再次發文，除了告知粉絲歌謠祭訊息，她也在貼文寫著「I keep moving forward, because I am ayu.」（我會不斷前進，因為我是濱崎步），令許多粉絲為她的不屈饒而感動。

濱崎步在IG分享參加富士電視台「FNS歌謠祭」，貼文中提到「I keep moving forward, because I am ayu.」（我會不斷前進，因為我是濱崎步）。翻攝自a.you IG

此事源自11月29日，濱崎步原定在上海開演唱會，開演前一天卻遭中國以「不可抗力因素」取消，被迫停演，不只是團隊愕然，高達1萬4000名粉絲也為此相當失望，網路上普遍認為日本首相高市早苗的「台灣有事論」不被中共接受所致。

對此，濱崎步事後在社群上發布9張無人演唱會照片，就在粉絲們感動她的敬業同時，有一名自稱是演唱會攝影師賴宗隆跳出來表示，濱崎步所拍照片是自己偷拍的彩排照片，誤導外界，向大眾道歉，中國媒體也否認「無人演唱會」存在，屬不實訊息。

中國與賴宗隆接連發言，引起中日網友熱議，濱崎步的恩師松浦勝人為此大為光火，直批中國作法「像殺雞儆猴般令人恐懼」，想將人逼如絕境。

濱崎步的專屬美容師高橋美香也在社群還原上海演唱會的場景，她心疼濱崎步遭受委屈，仍在台下沒有觀眾的情況下，像工作團隊請求「請讓我們演出」，高橋美香相信，濱崎步是整個事件「最不服氣的人」。

她補充道，當濱崎步站上演唱會升降機瞬間，她親眼看到天后靜靜流下眼淚，所有人見狀都忍住淚水，一起完成整場表演，「我們真的很想讓歌迷會和所有粉絲們看到這場Live，這場充滿濱崎步對粉絲們愛的Live。」

