濱崎步才公開！中國「抓替死鬼曬1證」稱空場是假的…網看傻：越描越黑
娛樂中心／巫旻璇報導
日本天后濱崎步原11 月 29在上海開唱，卻在最後一刻因「不可抗力」因素被迫取消，後續她選擇在沒有觀眾的情況下，依照原排程完成整場演出，其敬業舉動在全球粉絲間掀起熱議。不料事件尚未平息，中國官媒《澎湃新聞》今（1日）突然刊出聲明，指稱外界瘋傳的「無人演唱會」畫面屬不實資訊，再度引發網路論戰。
濱崎步昨（11月 30 日）晚間在社群平台公開 8 張高清上海舞台照。（圖／翻攝自IG@a.you）
濱崎步昨（11月 30 日）晚間在社群平台公開 8 張高清上海舞台照，只見她按原造型登場，穿上貼身馬甲、身形纖細，舞步、走位、情緒投入都比照正式演出，身旁舞者、樂手也同步演出。然而照片中，1.4 萬個座位整齊卻空無一人，形成強烈視覺衝擊，讓粉絲大讚「完全沒被空場影響，氣場照樣全開」。濱崎步也在貼文中以英文寫下心聲，親自回應這場特別的演出：「在 1萬4千個空座位前，我卻感受到來自世界各地 TAs 的滿滿愛意。這是我此生最難忘的演出之一。我由衷感謝 200 位來自中國與日本的工作人員、樂手與舞者，是你們讓這個舞台得以實現。」短短幾句文字，加上象徵性的空場舞台照片，再次證明濱崎步身為天后的專業態度。
濱崎步選擇在沒有觀眾的情況下，依照原排程完成整場演出，1.4 萬個座位整齊卻空無一人，形成強烈視覺衝擊。（圖／翻攝自IG@a.you）
然而，《澎湃新聞》今（1日）貼出攝影團隊成員賴宗隆的道歉聲明，內容指出他在濱崎步彩排期間「偷拍」舞台畫面，並於11 月 28日傍晚上傳到抖音，自稱「藝人錄製一人演唱會」。他坦言這些照片被大量自媒體轉貼，甚至衍生出「濱崎步獨自唱完整場」等說法，皆為不實內容。聲明強調，這些爆紅照片屬「彩排時遭偷拍」，非正式演出現場，並表示他的行為違反巡演規範，造成主辦方困擾，因此公開致歉。
濱崎步表示「這是我此生最難忘的演出之一」並感謝 200位來自中國與日本的工作人員、樂手與舞者。（圖／翻攝自IG@a.you）
不過官媒的說法曝光後，立刻遭到大量中國網友強力反擊，質疑：「濱崎步本人都說從第一首唱到安可，你們怎麼能說是假？」也有人反問：「彩排會化全妝、穿戰袍、帶全隊錄影？」甚至有人酸諷：「下一步是不是要說『她本人不知道自己在唱歌』？」台灣網友也轉發相關貼文看傻留言，「中國就是一直要找濱崎步麻煩啦」、「如果這場 0 人演唱會 有出藍光，我真的會買十片收藏」、「最誇張的是他們在騙自己人，因為大部分中國人根本看不到她 IG 的限動」、「濱崎步本人都已經證實、還貼出空場照片了，結果這邊硬要說是彩排？」、「反正大多數人不能翻牆，他們就敢這樣亂講。」、「中共這次輸到亂七八糟，整條線都崩了。」、「中共什麼都可以是假的，只有器官是真的」、「中國真的瘋掉了，現在還推出替死鬼出來說『那只是彩排』？」
《澎湃新聞》今（1日）貼出攝影團隊成員賴宗隆的道歉聲明，稱「濱崎步獨自唱完整場」等說法，皆為不實內容。（圖／翻攝自微博）
