濱崎步明天上海演唱會突取消 本人發聲：收到要求

濱崎步突宣布上海演唱會取消。取自當事人社群平台



日本流行天后濱崎步明天（29日）將在中國上海開唱，演唱前夕，今（28）日臨時喊卡。濱崎步本人於IG限動發文表示，「我們收到取消演出的要求。」外界猜測和目前緊張的中日關係有關。演唱會的主辦方則指出「因不可抗力因素取消。」

「非常抱歉必須帶來這樣痛苦的消息。」濱崎步發文提到「一如之前的演出，我與200人的團隊日夜奮戰，花了5天時間完成上海舞台的搭建。然而，核心工作人員早上被匆匆召集，我們接到取消演出的要求。」

濱崎步指出，無意對不熟悉的領域發表評論，只是對於為了這次演唱會所付出辛勤努力的工作人員、舞者與樂團共計約200名工作人員，無法順利演出感到萬分抱歉。

她強調最遺憾的是無法親自向從中國、日本及世界各地趕來的1萬4千名TA（濱崎步粉絲名稱）道歉。「如今只能拆這個舞台，真的難以置信，無言以對」。

濱崎步今年6月啟動亞洲巡迴演唱會，第一站就到香港開唱。而本周六（29日）濱崎步原本預計在上海的東方體育中心開唱。

