濱崎步明年澳門公演喊卡 發文致歉盼未來再會

連亞巡最後一場都沒了。日本樂壇天后濱崎步今（9）日晚間突然宣布，原訂明年1月10日在澳門舉辦的《ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am-ep.2-》最終場確定取消，讓不少粉絲震驚與惋惜。她透過Instagram發布親筆簽名聲明，表示經過與唱片公司愛貝克思及當地主辦單位協議後，因諸多因素無法如期演出，「必須帶來這樣令人痛心的消息，真的非常抱歉。」

這場原訂為整趟亞洲巡演壓軸的澳門公演，緊接在11月29日臨時取消的上海場之後，令粉絲連續兩次受到打擊。濱崎步強調：「無法將巡演的最終章獻給大家，整個團隊與工作人員都感到極度遺憾。」她特別提到，針對原持有上海與澳門場門票的觀眾，官方將安排2026年預定舉辦的日本巡演優先購。

「我們會盡全力不辜負大家的遺憾與支持，請再給我們一點時間。」她最後則以親筆簽名表達歉意，並用英文寫下「我們的羈絆是永遠的」，盼望未來還能與粉絲再度相見。