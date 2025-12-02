濱崎步昨才返日！唱片公司會長首發聲「認了有陰影」：殺雞儆猴好可怕

娛樂中心／綜合報導

日本天后濱崎步上個月29日上海開唱，突遭中國粗暴取消，她仍堅持站上空舞台完成「無人演唱會」，事後連續轉發多家台灣媒體報導，而她發布這些限動時「人還在上海境內」，強硬態度被激讚：「真的太帶種！」對此她所屬的愛貝克思唱片公司會長松浦勝人則坦承留下陰影，「像是在殺雞儆猴一樣好可怕」。

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場，IG狂轉發「繁體中文報導」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

愛貝克思會長松浦勝人昨在X記錄心境：「在上海公演的前一夜，一切無聲地崩塌了。『像是在殺雞儆猴一樣好可怕』，某處透露出的這句話，一直留在我心裡。看著大人們一步步被逼到絕境的景象，沉重到只是碰一下就會發抖。那幾天，就像在電影裡徬徨遊走一般。」文末標註濱崎步、上海、心理陰影。

廣告 廣告

有網友留言質疑「明知道最後會以『中止』收場，為什麼還要做？」認為這是可以提早決定，好安排退票、退款，是想要抱著「也許能成」的心態才硬著頭皮做，不像是松浦勝人做事風格。而松浦勝人則回應揭真相，當地的主辦單位一直跟他們說可以舉行，但直到最後才接到通知，當局突然宣布「毫無保留地取消」該活動。

更多三立新聞網報導

獨家／恭喜！孫協志、夏宇童明年2月14日補辦世紀婚宴 經紀人證實了

把中國換成台北！王世堅狂讚海大校長「1舉動」 掀全場高潮嗨爆

濱崎步上海演唱會「空場照唱」！攝影師認違規拍彩排反挨轟：引導風向

于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋

