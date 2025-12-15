濱崎步曬「無人演唱會」高清照 標註日籍攝影師 預告跨年場

日本天后濱崎步再度曬出「無人演唱會」高清照，預告即將到來的跨年演唱會。(圖／盧禕祺攝)

日本天后濱崎步，上海及澳門場演唱會，接連被大陸主辦方宣告取消，先前PO出對著場館內1萬4千個空席唱完整場的照片，更被陸媒打臉只是「彩排」，甚至有自稱工作人員的網友發出道歉聲明，聲稱是自己違規偷拍，不過濱崎步似乎懶得理會這些說法，再度曬出「無人演唱會」高清照，預告即將到來的東京跨年演唱會。

濱崎步昨(14日)在Instagram再度公開「無人演唱會」的高清照，照片包含自己、樂手以及舞者的近距離獨照，接著表示：「距離代代木跨年演唱會彩排，還有十天，屆時會把這場演出，完整呈現給原本要在上海及澳門見到面的歌迷，以及一路支持2025亞洲巡演的香港、新加坡、台北、杭州、北京和日本的歌迷，TA（Team Ayu）準備好一起搖滾了嗎」，一席話透露出極度期待的心情。

廣告 廣告

濱崎步在文末特別標註兩名日籍攝影師的帳號，似乎就是要打臉陸媒報導是「彩排」的新聞內容，照片曝光後，網友紛紛留言：「帥炸了，步后的無人之戰」、「場面太震撼了，難以相信現場沒有任何觀眾」、「非常期待在代代木見到你」、「期待今年再次和妳一起迎接新年」。

雖然上海及澳門演唱會，因為不可抗力的因素遭到取消，濱崎步坦言對所有工作人員而言，肯定是莫大的遺憾，不過她也承諾會持續爭取2026年的演出機會，寵粉舉動讓歌迷相當感動。

更多中時新聞網報導

李駿碩鍍金爸媽狂炫 張迪文裸戲家人拒看

「民歌之父」楊弦辭世享壽75歲

MLB》「虎王」去留還未定 老虎先挖天使終結者