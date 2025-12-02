濱崎步最終場澳門恐有變數！她IG只轉「繁中報導」 粉狂喊：快來台灣吧

娛樂中心／綜合報導

受到中日關係急遽升溫影響，日本天后濱崎步原訂11月29日在上海舉行的巡演倒數第二站，卻在開唱前一天臨時被通知取消，主辦以「不可抗力因素」為由喊卡。儘管台下1萬4000個座位全數「空無一人」，濱崎步仍選擇站上舞台，以正式演出規格唱完整場、完整錄製，展現高度敬業精神，讓全球粉絲相當動容。

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場，IG狂轉發「繁體中文報導」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

在上海場取消後，全球社群湧入聲援，其中台灣粉絲聲量尤為熱烈。濱崎步11月相隔17年重返台北小巨蛋開唱，讓不少歌迷再次感受到「天后回歸」的震撼。不少台灣網友湧入她的社群留言，包括「來台灣吧，我們等妳」、「歡迎來高雄」、「Sending lots of love from Taiwan」等訊息，也有人直言「政治影響藝術太可惜」。相較於她近來不斷轉發繁體中文報導、臉書發文破9萬讚，唯獨未在微博更新，引發兩岸三地網友討論，有中國網友道歉，也有香港粉絲感嘆現況令人遺憾。

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場，網友不斷敲碗希望天后快來台灣。（圖／翻攝自濱崎步IG）

台灣地方首長也紛紛表態支持。台北市長蔣萬安透露，濱崎步上月來台演出時，他曾手寫卡片並送上Hello Kitty造型悠遊卡，小禮物讓天后當場露出驚喜。他笑稱「台北市一定會繼續給她驚喜」，期待她再度來台。高雄市長陳其邁則表示，演唱會與文化活動不應被政治干預，並直言歡迎濱崎步來高雄開唱。

上海場被迫停辦後，外界的目光立刻轉向明年1月10日於澳門舉行的最終場。由於上海會場臨時喊停引發效應，不少歌迷擔心澳門是否同樣會因政治氛圍受到波及。雖然主辦至今未發布異動，仍有網路討論指出在目前敏感環境下，澳門站仍存在審批變數，形成巡演尾聲最大的問號。

濱崎步並未因空場而停下腳步，她後續在IG公開多張舞台照，從燈光到服裝全依正式演出規格進行。她寫下：「雖然有1萬4000個空位，但我感受到來自世界各地粉絲的愛。」她並感謝超過200位中、日團隊成員，全心投入讓這場特別的演出得以完成，並承諾將在未來以適當方式公開這段錄製內容。

濱崎步本次亞洲巡演原在日本、台灣、中國皆吸引高度關注，如今上海站被迫喊停，澳門壓軸場更顯得備受矚目。多位業界人士認為澳門政策環境相對寬鬆，舉辦機率仍高，但仍須密切關注是否會有臨時變化。粉絲則希望這場難得的亞洲重聚能順利落幕，不再上演臨時取消的狀況。

