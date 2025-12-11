濱崎步沉痛連取消2場演唱會 曬照吐心聲：沒答案的事情太多

濱崎步沉痛取消2場演唱會，曬自拍照吐心聲。（資料圖／盧禕祺攝）

日本天后濱崎步今年在亞洲展開「I am ayu -ep.Ⅱ-」巡迴演出，包含日本、香港、台北、北京皆已圓滿結束，然而，她原定倒數2場演唱會在上海、澳門舉行，卻雙雙因故遭到取消。而沉澱心情一天後，濱崎步10日分享照片吐露心聲，「沒有答案的事情太多了」。

濱崎步10日晚間在社群曬出一張照片，她疑似坐在車內的自拍，頂著金色耳下短髮，戴上黑色毛帽，身穿平口皮革上衣，推測在前往演出的途中。值得注意的是，她瞇起雙眼張嘴燦笑，露出上排潔白牙齒，右手還比出YA的手勢，看起來心情不錯。

她也在內文附上多個表情符號，包含輕鬆笑臉、鬆了口氣、緊閉眼睛開口笑、手比V字等，更寫下：「如果決定要轉換心情，就要徹底改變。因為一直思考，也有很多事情是沒有答案的。要朝著有光的方向前進。人生轉眼就過去了！以上！」展現她正能量的性格。

濱崎步原定11月29日、明（2026）年1月10日在上海、澳門舉行此次主題的最後巡演，可惜上海場在演出前夕臨時取消，澳門場也在9日因各種因素宣布中止，令她沉痛坦言，「再次為各位帶來巨大的悲傷與困擾。這場受到亞洲各地支持的巡演無法在終場圓滿落幕，對於全體成員和工作人員來說，都感到萬分遺憾」，並承諾將持續爭取2026年的演出機會，希望歌迷們能夠持續支持。

