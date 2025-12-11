濱崎步演唱會又遭取消！「眼角疑泛淚」吐心聲：人生沒答案的事情太多

娛樂中心／張尚辰報導

受到中日關係急遽升溫影響，日本天后濱崎步原訂在中國上海及澳門舉行的巡迴演唱會都遭到取消。對此，她昨（10）日晚間表示，人生中沒有答案的事情太多了，不要糾結，要往有光的方向前進。貼文發出後，粉絲都非常心疼，紛紛留言鼓勵濱崎步。

濱崎步原訂於11月29日在上海開唱，但在前一天突然被取消，不過濱崎步仍對著1萬多張空位演唱，敬業的態度讓粉絲們非常佩服。繼上海演唱會被取消後，濱崎步9日又在IG限時動態中宣布，原定於明年1月10日在澳門舉行的演唱會也喊卡了，讓她非常心痛。

濱崎步在IG上發文，向粉絲及自己精神喊話。（圖／翻攝自濱崎步IG）

對此，濱崎步昨日再度於IG發文，雖然她PO出的是一張單手比YA的自拍照，但是不難看出眼角微微泛著淚光，她寫下，「人生中太多事情是沒有答案的了，所以不要糾結於此，要朝著有光的地方前進！」似乎是希望透過這些文字讓自己轉換心態，同時也想讓粉絲們不要擔心。

許多粉絲非常心疼濱崎步，紛紛留言鼓勵她。（圖／翻攝自濱崎步IG）

貼文發出後，不少粉絲紛紛留言鼓勵濱崎步，「你是如此的堅定不移、毫不退縮、無所畏懼、堅強又善良，所以你才如此美麗」、「Ayu總是那麼積極、樂觀又很酷」、「看到Ayu閃耀我就很開心」、「Ayu的笑容是最美麗的，一定要天天開心喔」。

