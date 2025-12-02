濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程

日本天后濱崎步上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消。（圖／讀者提供／杜欣穎台北傳真）

日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。

陸媒《澎湃新聞》昨（1日）發文稱「濱崎步一個人演唱會是不實訊息」，表示照片是工作人員趁著彩排時偷拍，並公開拍攝者姓名，只見該人坦言拍攝完後，於2025年11月28日18點上傳至個人抖音帳號後，發布「濱崎步在現場錄製一個人的演唱會」的不實訊息，沒想到被許多媒體轉載，「濱崎步獨自在空無一人的現場，唱完了整場演唱會」等內容。

工作人員致歉不該於濱崎步彩排時拍攝。（圖／微博）

該人表示違反主辦單位訂下的規則，包括「彩排期間不得偷拍照片視頻、不得錄音、不得上傳社交平台」，由於照片在網路上瘋傳，造成主辦方極大困擾，坦言感到相當懊悔，也為自己犯下的行為公開致歉，未來在工作上會遵守規章，堅決做到不在社群平台發布不實訊息。

道歉聲明曝光後，網友反應兩極，「闢謠不會有人看的」、「難道濱崎步自己發的IG也是假的」、「這也能闢謠，侮辱所有人的智商吧」、「還是沒有公開說明為何要取消演唱會」、「持續關注，不信謠不傳謠」、「所以濱崎步上海的無人演唱會是真的還是假的？」

