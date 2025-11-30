濱崎步演唱會突取消！堅持對1.4萬空席完成表演 本人親發聲了

【緯來新聞網】日本流行音樂天后濱崎步原訂11月29日在中國上海開唱，舉辦「I am ayu -ep.Ⅱ-」巡演，但主辦單位於28日臨時宣布取消，原因指涉「不可抗力因素」，外界普遍認為與當前中日外交氣氛有關，消息一出令大批樂迷感到失落。儘管演出臨時喊停，濱崎步仍在29日如期於原場地完成整場演唱流程，面對1萬4千個空座椅獨唱到底。

濱崎步上海演唱會被取消。（圖／翻攝IG）

濱崎步於社群平台Instagram限時動態分享新聞報導截圖，並證實內容所述：「我們28日接獲中止通知後，依然在場館從頭唱到安可，最終才離開。」她強調，原本為1萬4千名TA（濱崎步粉絲名）所準備的演出，包括她本人在內的所有團隊人員都投入全力，「我們是用正式公演的心情，完成這場無觀眾的演出」。

濱崎步上海演唱會被取消。（圖／翻攝IG）

報導指出，濱崎步並未刪減任何曲目，忠實呈現整體表演，盼以此方式傳遞誠意給無法入場的粉絲；相關演出影像未來將視時機公開，消息一出引發粉絲熱議與讚賞。



此外，濱崎步29日也透過Instagram發佈中、英2則貼文，表示她正與公司、中國工作人員及日本團隊一同面對這段經歷，並呼籲粉絲無需擔憂，「就算是再小的正面力量，都能讓人感受到心靈被滋養並保護自己。我依然相信，娛樂是串聯彼此的橋樑，而我希望能站在搭建那座橋的一方。」

