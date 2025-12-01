濱崎步演唱會突喊停仍登台！1.4萬空席演唱會錄製震撼曝光
（娛樂中心／綜合報導）日本天后濱崎步原訂於11月29日在中國上海舉行演唱會，卻因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中日政治緊張，多名日本藝人的大陸演出因此遭取消。主辦單位於演唱會前一日突然公告濱崎步演唱會中止，引發大批粉絲震驚錯愕。
儘管正式演出被取消，濱崎步仍為了不讓等待已久的歌迷失望，選擇在空無一人的場館進行演出錄製。她稍早於社群媒體發文，並公開多張照片，可見她與樂團、舞者及工作人員在 面對 1萬4千個空座位 的狀況下完成整場演唱會。
濱崎步在貼文中寫道：「雖然台下是一片空白，但我能感受到來自世界各地粉絲的愛。」她並感謝所有幕後團隊仍在突發狀況下堅持到最後，「這場沒觀眾的演出，是我人生中最難忘的演唱會之一。」
在演出被取消後，她也在社群轉發新聞並道歉，坦言自己無法針對「不了解的領域」發表評論，但對於日本與中國兩地上百位辛苦準備的工作人員、舞者與樂手無法登台演出，她深感遺憾。她更難過的是無法親自向趕到現場的歌迷致歉：「舞台被迫拆除時，我到現在仍無法置信，也很難用語言形容，只能說對不起。」
主辦單位的終止公告發布後，已到場的歌迷陸續在微博、小紅書貼出現場照片，表示失望之餘，也感謝濱崎步仍抽空錄製完整表演，留言表示會持續支持，盼她未來能再度來華開唱。
濱崎步的「無人演唱會」照片曝光後迅速引發網路討論，許多歌迷稱這場表演雖然無法親眼目睹，但「她沒有放棄對歌迷的承諾」，讓不少人感動落淚。
