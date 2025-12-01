濱崎步演唱會被迫喊卡 陳其邁批中國「粗暴不可取」
日本天后濱崎步上海演唱會因「不可抗力因素」臨時取消，儘管無觀眾，她仍完成演出，粉絲心疼。對此，高雄市長陳其邁今（12/1）受訪痛批，中國以粗暴方式取消演唱會「非常不可取」，強調演唱會與藝術文化應在自由環境下進行；話鋒一轉，他也透露自己非常喜歡濱崎步，歡迎她來高雄開唱，
陳其邁受訪表示，自己是濱崎步的粉絲，欣賞她獨特風格，並稱台灣有非常多歌迷支持她；他也提到高雄過去已成功吸引許多國際天團舉辦演唱會，強調演唱會應該在自由的氣氛下進行，才能展現蓬勃發展的演出效果。
針對中國政府以政治因素限制演唱會的行為，陳其邁也痛批「用這種粗暴方式，我覺得是非常不可取」。
他強調，藝術文化不應受到政治干預，演出者應能自由表現，才能帶來更豐富、更蓬勃的演唱會體驗，「非常歡迎濱崎步來高雄演出。
濱崎步原定於上海舉行的演唱會雖遭取消，但她仍在無觀眾的情況下完整演唱了整個歌單。11月30日晚間，她在Instagram上分享「無人演唱會」的照片，並寫道：「雖然是1萬4千個空座位，但我感受到滿滿的愛」，展現對歌迷與表演的敬業精神。
