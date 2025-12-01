濱崎步演唱會遭取消、大槻真希被趕下台！中國外交部裝傻：去問主辦單位

娛樂中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步的上海演唱會臨時遭中國取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。然而中國外交部昨（1）日面對詢問卻表示，「建議你向主辦方了解」。

中國外交部1日舉行例行記者會，外媒記者詢問，「據媒體報導，在上海，上週五有一位日本歌手中斷了演唱會，另一位日本歌手則取消了週六的演唱會。發言人能否證實這些報導內容？對此有何評論？」然而中國外交部發言人林劍面對外媒提問卻裝傻，僅表示「對於這些社會性、商業性活動的具體操作情況和原因，建議你向主辦方了解」。

日本歌手大槻真希在上海開唱到一半，突然被工作人員搶走麥克風趕下舞台，讓她當場露出驚訝表情。（圖／翻攝自Threads）

此前，濱崎步11月29日上海演唱會已經有1萬4千多名觀眾購票，然而11月28日卻被臨時通知取消，濱崎步無奈在自媒體上向粉絲們表達了歉意，濱崎步先是透過社群發出中、英文長文，證實她是在當天上午才接獲通知要求取消演出。她表示，舞台由約200名工作人員日夜趕工五天才搭建完成，包含上百名從日本飛往上海的團隊成員，結果卻在最後一刻被迫取消，讓她深感遺憾，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。

接著11月28日晚間又發生荒唐一幕，中國上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」活動中，當日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。演出被迫中止後，現場陷入一片混亂。隨後，大槻真希被兩名工作人員拿走麥克風並帶離舞台，原定的演出遭中斷。

