濱崎步演唱會遭取消、大槻真希被趕下台！日網氣炸轟中共：流氓行為

娛樂中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，28日先是天后濱崎步的上海演唱會臨時遭中國取消，接著晚間又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。日網就忍不住怒轟中共根本「流氓行為」。

濱崎步上海演唱會已經有1萬4千多名觀眾購票，然而28日卻被臨時通知取消，舞台直接被全部拆除。濱崎步無奈在自媒體上向粉絲們表達了歉意，濱崎步先是透過社群發出中、英文長文，證實她是在當天上午才接獲通知要求取消演出。她表示，舞台由約200名工作人員日夜趕工五天才搭建完成，包含上百名從日本飛往上海的團隊成員，結果卻在最後一刻被迫取消，讓她深感遺憾。

接著28日晚間又發生荒唐一幕，中國上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」活動中，當日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。演出被迫中止後，現場陷入一片混亂。隨後，大槻真希被兩名工作人員拿走麥克風並帶離舞台，原定的演出遭中斷。

日本歌手大槻真希在上海開唱到一半，突然被工作人員搶走麥克風趕下舞台，讓她當場露出驚訝表情。（圖／翻攝自Threads）

資深媒體人矢板明夫就透露，在社群媒體上，廣大日本網友都強烈譴責中國政府的做法。同時也認為，日本政府堅決不能屈服於這種流氓行為，支持高市早苗首相堅決不撤回發言。

實際查看日本雅虎相關新聞下方留言，濱崎步上海演唱會突遭取消的新聞，日本網友超過2000則留言灌爆，紛紛表示「我從沒想過政治壓力會波及到這種地方」、「我認為，一般中國民眾內心深處對中國政府抱持不滿，儘管他們可能不會公開表達出來」、「最後一刻取消會造成更大的損失和衝擊，這或許正是他們的目的」、「這真是巨大的浪費，也更加印證了我們對中國這個國家的印象」、「看來這件事的影響已經波及各個領域，但我希望高市早苗首相能繼續維持現狀，不要收回她的聲明」。

針對大槻真希唱到一半被拉下台的屈辱一幕，日網則痛批，「他們至少可以一開始就取消演出，我懷疑其中可能也包含殺雞儆猴的成分」、「當時樂隊正在唱歌，燈光突然就滅了。肯定是上級施加了很大的壓力，很明顯主辦單位不敢違抗政府的命令」、「那就讓我們假裝中國不存在，我認為改變方向是可以的」、「他們本來可以提前通知就蒙混過關，但他們卻費盡心思在演出中途把歌手拖下台，強迫他取消演出，這完全是一種恐嚇行為」。

