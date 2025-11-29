濱崎步演唱會遭取消、大槻真希被趕下台！日網氣炸轟中共：流氓行為
娛樂中心／黃韻璇報導
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，28日先是天后濱崎步的上海演唱會臨時遭中國取消，接著晚間又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。日網就忍不住怒轟中共根本「流氓行為」。
濱崎步上海演唱會已經有1萬4千多名觀眾購票，然而28日卻被臨時通知取消，舞台直接被全部拆除。濱崎步無奈在自媒體上向粉絲們表達了歉意，濱崎步先是透過社群發出中、英文長文，證實她是在當天上午才接獲通知要求取消演出。她表示，舞台由約200名工作人員日夜趕工五天才搭建完成，包含上百名從日本飛往上海的團隊成員，結果卻在最後一刻被迫取消，讓她深感遺憾。
接著28日晚間又發生荒唐一幕，中國上海舉辦的「遊戲嘉年華2025」活動中，當日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被中國官員強制拉下了電閘。演出被迫中止後，現場陷入一片混亂。隨後，大槻真希被兩名工作人員拿走麥克風並帶離舞台，原定的演出遭中斷。
資深媒體人矢板明夫就透露，在社群媒體上，廣大日本網友都強烈譴責中國政府的做法。同時也認為，日本政府堅決不能屈服於這種流氓行為，支持高市早苗首相堅決不撤回發言。
實際查看日本雅虎相關新聞下方留言，濱崎步上海演唱會突遭取消的新聞，日本網友超過2000則留言灌爆，紛紛表示「我從沒想過政治壓力會波及到這種地方」、「我認為，一般中國民眾內心深處對中國政府抱持不滿，儘管他們可能不會公開表達出來」、「最後一刻取消會造成更大的損失和衝擊，這或許正是他們的目的」、「這真是巨大的浪費，也更加印證了我們對中國這個國家的印象」、「看來這件事的影響已經波及各個領域，但我希望高市早苗首相能繼續維持現狀，不要收回她的聲明」。
針對大槻真希唱到一半被拉下台的屈辱一幕，日網則痛批，「他們至少可以一開始就取消演出，我懷疑其中可能也包含殺雞儆猴的成分」、「當時樂隊正在唱歌，燈光突然就滅了。肯定是上級施加了很大的壓力，很明顯主辦單位不敢違抗政府的命令」、「那就讓我們假裝中國不存在，我認為改變方向是可以的」、「他們本來可以提前通知就蒙混過關，但他們卻費盡心思在演出中途把歌手拖下台，強迫他取消演出，這完全是一種恐嚇行為」。
更多三立新聞網報導
中國演唱會突遭取消！濱崎步無奈發聲：娛樂應是橋樑 1畫面看哭粉絲
美方力挺？洩台積電機密「羅唯仁住處遭搜索」 美國務院首發聲
中國大使稱「台灣省要高市早苗道歉」！台駐日代表處嗆1句 日網9萬人讚
狂掃台灣砂糖「白粉驚動緝毒犬」！日本老闆嗨曝 台糖出手送1大禮
其他人也在看
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 11 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
許瑋甯誓詞甜曝4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜。太報 ・ 7 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太荒唐！中國「萬代嘉年華」大槻真希唱到一半慘遭「卡歌」請下台，爆全面封殺日本演出
隨著近期中國與日本的關係因為高市早苗的「台灣有事」發言越演越烈越緊張，今日在中國社群平台更傳出有「No Japanese」的政策下達，除了一脫拉庫的歌手今日宣布取消在中國的演唱會之外，已在進行中的「上海萬代嘉年華」發生了更扯的事件，歌手大槻真希演唱《航海王》（ONE PIECE）片尾曲到一半時，竟然直接被「卡歌」請下台！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 9 小時前
吳姍儒大讚許瑋甯、邱澤「21世紀最美新人！」 被問第三胎嚇傻了
吳姍儒今（28日）與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。她4年前結婚時老公沒有受訪，王陽開特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」吳姍儒回憶上一次來台北文華東方，還是結婚時，至今已經隔了4年，夫妻倆今一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21自由時報 ・ 13 小時前
原來爸爸是老司機！兒子整理遺物挖出「3.5磁碟片」，網一看秒懂：是紳士神作
對於現代年輕人來說，DVD、CD 這種儲存媒介已經相當少在使用，大多數都是在音樂專輯或是實體主機遊戲上，更別提還有現在幾乎已經消失的「3.5磁碟片」，更可能只有在影視作品中才會見到。而最近一名網友在整理過世父親的遺物時，意外發現了幾張保存良好的磁碟片（軟碟片），由於不知道其中的內容，就發文附上照片向網友求助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 13 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 20 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
許瑋甯、邱澤親了！婚戒「刻彼此名字」 曝兒子穿爸爸同款西裝亮相
演員許瑋甯和邱澤今晚在文華東方酒店舉辦婚禮，兩人結婚4年，現在才辦婚宴，邱澤表示兩人因工作忙，時間一直對不上，半年前兩人決定空出時間規劃婚宴，他還甜蜜地說「今天終於讓她實現了，覺得夢幻」。至於誰比較緊台視新聞網 ・ 13 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
陳美鳳曾跟邱澤傳緋聞！ 現身婚禮：媽媽都在笑
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。陳美鳳跟邱澤的媽媽是好友，因為交情太好還被傳過緋聞。她今天穿著一身白色套狀現身，被問到包了多少，她表示，「心意心意啦！」被問到包包多少錢，「沒有多少啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
強佔Netflix排行榜！《他為什麼依然單身》好看在哪裡？沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家｜劇情看點、集數整理
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
雷/《親愛的X》大結局前夕：金裕貞閃婚「神秘財閥男」洪宗玄！丈夫到底隱藏什麼驚人秘密...最終回分曉！完結篇12/4即將登場
熱播夯劇《親愛的X》每週劇情都有爆炸性發展！該劇全劇共12集，目前已播至第10集，下週倒數兩集就正式大結局！劇情可以說是高潮迭起拍案叫絕！該劇由金裕貞、金永大、金度勳、李烈音主演，劇中金裕貞飾演的「白雅珍」正式展開頂級女明星之路，黃寅燁飾演的「許仁康」在上週悲劇收場，這週劇情有著驚人發展，洪宗玄飾演的新角色「文道赫」登場，為劇情帶來新的轉折！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 14 小時前
王陽明一個月暴瘦10公斤！ 身體不適急做檢查
王陽明27日出席活動，分享保養秘訣，注重健康、勤運動的他，最近身體健康亮起紅燈，透露短短一個月內，體重暴跌10公斤，也第一時間做了檢查。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前