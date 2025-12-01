濱崎步演唱會遭取消「高招反擊」 網揭超狂反骨事蹟

濱崎步演唱會被取消，仍堅持完成演出。（圖／翻攝自濱崎步IG）





日本首相高市早苗在國會喊出「台灣有事就是日本有事」，掀起中日關係緊張，多位日本藝人在中國活動無預警被取消，包含天后濱崎步11月29日在上海的演唱會，不過她仍對著1.4萬個空位唱完全場並錄製。事後，濱崎步在社群的舉動，也掀起粉絲討論，還有人表示「很多人可能不知道，濱崎步當年有多反骨」。

天后濱崎步11月29日在上海的演唱會無預警遭取消。（圖／翻攝自濱崎步IG）

天后濱崎步11月29日在上海的演唱會無預警遭取消。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步上海演唱會在前一天因「不可抗力的因素」喊卡，但她仍完成「無人演唱會」的錄製並曝光照片，而備受討論的是，濱崎步這幾天瘋狂在IG轉發「繁體中文報導」，讓粉絲直呼「很開心她還是那個不服輸、也不吃癟的濱崎步」、「很聰明的方式，證明自己順便偷臭主辦」、「她真的超猛」、「漂亮的反擊」。

廣告 廣告

對此，有人發文提到濱崎步過往事蹟，在20多年前日本社會，正值事業巔峰時期，她主動公開跟長瀬智也的戀情，那個時候的當紅女歌手幾乎不敢這麼做。原PO進一步提到，濱崎步在巔峰時，直面唱片公司，為恩師松浦勝人公開站台，賭上事業全毀的結果，最後她成功撼動公司股價，並把松浦勝人推上社長寶座。原PO坦言有人說只要她公開表態支持「一個中國」就沒事了，「未免也太不瞭解、也小看了濱崎步。」



【更多東森娛樂報導】

●2025 MAMA／Rosé、ENHYPEN奪大賞 Cortis才出道就拿新人獎

●2025 MAMA／踩政治紅線！「把台灣、香港列國家」陸網炸了

●吞精紀錄保持人出擊！「女優變身棉花糖」限定來台

