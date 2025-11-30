濱崎步演唱會「無預警取消」！證實已錄製「0觀眾舞台」

娛樂中心／于士宸報導

中國因不滿日本發表「台灣有事論」，近期展開大規模抵制行動，日本天后濱崎步原定今天要在上海場館演出，舞台都搭好了，卻在前一天收到主辦方通知，因為「不可抗因素」，演唱會被迫取消。而悲痛消息傳出後，昨日（29）晚間濱崎步親自在IG發布限時動態，證實自己已孤身一人完成「無人演唱會」錄製，消息曝光後，讓大批粉絲瞬間淚崩。





濱崎步昨晚（29）發布限時動態，坦言已錄製好一場完整的「無人演唱會」給粉絲。（圖／翻攝自IG ＠a.you）

濱崎步演唱會取消之際，也為香港大火祈福。（圖／翻攝自IG ＠a.you）





日本平成時代最具代表性的「辣妹天后」濱崎步近期正忙著海外巡演，原訂29日要在上海開唱，卻在演出前夕臨時「被取消」，讓上萬名粉絲感到錯愕又失望。不過，濱崎步並沒有因此離開場館，反而依照原本流程進到會場，敬業的她為了不讓支持她的粉絲空手而回，決定在空無一人的舞台上，把整場演唱會「完整唱一遍」，就像在對著滿場粉絲表演一樣。這段「只有她與舞台的演唱會」也被全程錄下，預計之後將公開給粉絲當作回饋。據了解，昨晚（29）仍有不少忠實歌迷死守在場館外，希望能聽見濱崎步在場內試唱或錄製時外漏的聲音，哪怕只能隔著牆、聽到一點點聲音，也甘願在場外靜靜陪著她。





濱崎步上海演唱會雖遭取消，仍獨自登台唱完全場，畫面將擇日回饋粉絲。（圖／翻攝自小紅書）













濱崎步獨自在空無一人的舞台上，把整場演唱會「完整唱一遍」並承諾錄製給粉絲。（圖／翻攝自小紅書）









此外，演唱會的突然取消，也被外界視為中日關係緊張的反映。濱崎步也在知情後第一時間發出長文，向1.4萬名買票觀眾致歉，坦言團隊是「接到要求取消的通知」，無奈語氣表露無遺，並強調對所有工作人員與歌迷深感抱歉。昨日（29）晚間，濱崎步也親自發布限時動態，轉發多家媒體報導，表示：「我們在昨天接到取消要求後，在無觀眾的情況下，從第一首歌到安可曲完整地進行演出後才離開會場。面對原本應該能見到的1萬4000名粉絲，所有工作人員都全心投入，用與正式演出毫無差別的心情，圓滿完成了這次的舞台演出」，證實了錄製「無人演唱會」的消息。

