濱崎步演唱被取消 胡錫進刪文又發：中國損失超過日方
日本首相高市早苗「台灣有事論」以致中日關係緊張，中國祭出多項禁令，也臨時取消多位日本藝人演出，包括突然斷電歌手大槻真希的演唱會，天后濱崎步不得已只能對台下1萬4千個空位開唱，錄製影片安慰粉絲。中共黨媒《環球日報》前總編胡錫進見此，逆風發文批「太過了」，不明原因刪文後又表示「中國損失超過日方」，因起各方關注。
歌手大槻真希近日在上海開唱，表演到一半時，舞台突然被斷電，另有中國官方人員衝上台將她帶離現場，留下全場傻眼觀眾，事後，大槻真希驚恐照片在網路上流傳。另一面，濱崎步的上海演唱會則在開唱前無預警喊卡，超過1萬4千個歌迷相當失望，敬業的她後來面對空位唱完全場，錄製影片向歌迷交代。
面對中國的強制喊卡手段，胡錫進11月29日在微博發文，呼籲官方任何事情都要掌握尺度、穩健執行，突襲大槻真希演唱會打斷演出，會讓外界認為不尊重表演者「太過了，很容易給外界攻擊我們對日制裁提供口實」，認為中方損失可能超過日方。
此篇文30日「不明原因消失」，胡錫進同天又發文，相較前篇，語氣委婉許多。他提到濱崎步演唱會被取消是中國制裁日本的一部分，他肯定、支持這做法，「藝人在每個社會都有較大影響力，日本藝人因為高市早苗的惡劣對華態度受到牽連，會在日本社會內部增加對事情態嚴重性認知的發酵。」
不過，胡錫進話鋒一轉，認為這次中國對日制裁是長期行動，而中方應盡可能實現每一具體措施在情理上的完整，減少中國機構和公眾的連帶損失。
他舉例，部分濱崎步的粉絲從外地趕到上海，結果撲空，不僅打亂了周末計畫，造成當地消費和交通收入損失，中國演出公司違約和前期準備也都產生代價，「這些合在一起都是中方的損失。」
胡錫進解釋，演唱會定於週六舉行，到週五時圍繞它形成了特殊情形，這時候取消它，中國的損失已經可能超過日方損失，他強調，暫停中日演藝交流，不會設計得那麼細，需要各地自行做好，確保絕大部分壓力都指向日本方面，盡量減少對中方的反作用力。
胡錫進貼文發出後，部分中國網友留言討論，「現在敢說真話的鳳毛麟角」、「高市早苗必須道歉認錯，否則日本藝人就別想來中國演出」、「千萬不要別人還沒亂，我們先亂了。也不要殺敵八百，自損一千」、「矢野浩二等與中國比較友善的演員不會被取消出演吧？」、「感覺制裁日本要精準打擊而不是讓自家國人承擔連帶損失，這一點非常重要，支持老胡」。
更多太報報導
香港大火中國製防護網成焦點 阻燃測試爆疑點、工人稱曾裝新網
中國外交官「手插口袋」送行惹議 遭爆隨後赴大連安撫日企
宛如悲慘世界！南韓司機為22元點心被告偷竊 同業力挺助結局翻轉了
其他人也在看
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她
陳孝萱心臟病發急送醫 連晨翔崩潰痛哭：我要陪著她EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。中時新聞網 ・ 9 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「小胖老師」袁惟仁緊急送醫原因曝光 好友急找人認失聯！妻陸元琪、兒子回應了
知名音樂人「小胖老師」袁惟仁昨（29日）下午疑因身體不適，緊急送院治療，傳出因為發燒被緊急送醫治療，但詳細病情仍有待進一步釐清。對此，前妻陸元琪、兒子袁義也做出回應了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 11 小時前