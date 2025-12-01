濱崎步演唱被取消 胡錫進刪文又發：中國損失超過日方

濱崎步上海演唱會臨時被取消，網路上流傳她獨自在舞台上完成演出的畫面。翻攝自微博



日本首相高市早苗「台灣有事論」以致中日關係緊張，中國祭出多項禁令，也臨時取消多位日本藝人演出，包括突然斷電歌手大槻真希的演唱會，天后濱崎步不得已只能對台下1萬4千個空位開唱，錄製影片安慰粉絲。中共黨媒《環球日報》前總編胡錫進見此，逆風發文批「太過了」，不明原因刪文後又表示「中國損失超過日方」，因起各方關注。

歌手大槻真希近日在上海開唱，表演到一半時，舞台突然被斷電，另有中國官方人員衝上台將她帶離現場，留下全場傻眼觀眾，事後，大槻真希驚恐照片在網路上流傳。另一面，濱崎步的上海演唱會則在開唱前無預警喊卡，超過1萬4千個歌迷相當失望，敬業的她後來面對空位唱完全場，錄製影片向歌迷交代。

廣告 廣告

面對中國的強制喊卡手段，胡錫進11月29日在微博發文，呼籲官方任何事情都要掌握尺度、穩健執行，突襲大槻真希演唱會打斷演出，會讓外界認為不尊重表演者「太過了，很容易給外界攻擊我們對日制裁提供口實」，認為中方損失可能超過日方。

此篇文30日「不明原因消失」，胡錫進同天又發文，相較前篇，語氣委婉許多。他提到濱崎步演唱會被取消是中國制裁日本的一部分，他肯定、支持這做法，「藝人在每個社會都有較大影響力，日本藝人因為高市早苗的惡劣對華態度受到牽連，會在日本社會內部增加對事情態嚴重性認知的發酵。」

不過，胡錫進話鋒一轉，認為這次中國對日制裁是長期行動，而中方應盡可能實現每一具體措施在情理上的完整，減少中國機構和公眾的連帶損失。

他舉例，部分濱崎步的粉絲從外地趕到上海，結果撲空，不僅打亂了周末計畫，造成當地消費和交通收入損失，中國演出公司違約和前期準備也都產生代價，「這些合在一起都是中方的損失。」

胡錫進解釋，演唱會定於週六舉行，到週五時圍繞它形成了特殊情形，這時候取消它，中國的損失已經可能超過日方損失，他強調，暫停中日演藝交流，不會設計得那麼細，需要各地自行做好，確保絕大部分壓力都指向日本方面，盡量減少對中方的反作用力。

胡錫進貼文發出後，部分中國網友留言討論，「現在敢說真話的鳳毛麟角」、「高市早苗必須道歉認錯，否則日本藝人就別想來中國演出」、「千萬不要別人還沒亂，我們先亂了。也不要殺敵八百，自損一千」、「矢野浩二等與中國比較友善的演員不會被取消出演吧？」、「感覺制裁日本要精準打擊而不是讓自家國人承擔連帶損失，這一點非常重要，支持老胡」。

胡錫進11月30日針對濱崎步上海演唱會前一日被取消引發的效應發文。翻攝自微博

胡錫進11月30日針對濱崎步上海演唱會前一日被取消引發的效應發文。翻攝自微博

胡錫進11月30日針對濱崎步上海演唱會前一日被取消引發的效應發文。翻攝自微博

更多太報報導

香港大火中國製防護網成焦點 阻燃測試爆疑點、工人稱曾裝新網

中國外交官「手插口袋」送行惹議 遭爆隨後赴大連安撫日企

宛如悲慘世界！南韓司機為22元點心被告偷竊 同業力挺助結局翻轉了