濱崎步澳門場演唱會也確定取消 天后痛心喊「感到非常委屈」

日本流行天后濱崎步的海外巡演再度受阻，繼上海場於開唱前一天因「不可抗力因素」臨時取消後，原訂2026年1月10日、作為《ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-》最終場的澳門演唱會，協商後因「諸般的事情」宣布中止。濱崎步今（9）日透過限時動態發表聲明，直言此結果「非常令人痛心」，並坦言「我們感到非常委屈」。

濱崎步表示，本次巡演是她相隔16年再次舉辦的亞洲巡演，今年6月於香港重新啟動後一路受到不同地區歌迷支持。然而在上海場取消後，澳門場又因多方因素無法如期舉行，使巡演無法迎來最終場，令她與整個團隊無比遺憾，也讓許多歌迷承受失望與不便，她為此深感抱歉。

濱崎步同時承諾，持有上海與澳門場門票的觀眾，未來將可優先購買2026年規劃中的體育館巡演。團隊正全力作業，希望以後續安排回應粉絲心意，「請再給我們一些時間，我們會盡全力不讓大家的期望落空。」

向國際粉絲致歉 濱崎步：團隊和我無法帶來演出

濱崎步也以英文向國際粉絲致歉，「我的團隊和我無法帶來這場演出，我向所有期待表演的人誠摯道歉」，並強調「我永遠不會放棄未來，我們的羈絆是永恒的。」此外，她公開來自中國粉絲的鼓勵訊息，並回應將以「一百倍的心情」投入跨年《CDL》演出，同時呼籲粉絲之間不要互相責備，盼大家保持支持、期待未來再度相見。

近期因為日本首相高山早苗在國會的「台灣有事」答詢，讓許多藝人在中國的演出受到影響，濱崎步上海場取消的背景亦成為此次事件的關鍵話題。濱崎步原訂於11月底在上海開唱，卻在演出前一天突然以「不可抗力因素」宣布中止。由於當時正值中日關係高度緊張，外界普遍認為演出受到了政治氛圍影響。

高市早苗推動日本文化 目標海外營收達20兆日圓

此外，日本首相高市早苗4日透過社群平台發文，強調政府將強化對日本音樂、漫畫、動畫、遊戲等創意內容產業的海外拓展支援，目標是讓更多日本創作者與藝人在亞洲、歐洲、北美等市場實現巡演與文化交流。她指出，這些內容產業的海外市場規模已逼近半導體產業，屬於日本的重要戰略產業。高市表示，政府將活用剛通過、超過550億日圓的補正預算，設定海外營收20兆日圓的目標，並承諾以多年度架構推動官民合作，全力支援產業成長。她強調，將與藝術家與創作者攜手，積極開拓讓日本音樂與文化在全球市場共鳴的未來。

