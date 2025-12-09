濱崎步澳門演唱會也喊卡！無緣完成亞巡最終站 本人沉痛證實

濱崎步遺憾宣布，原定明年1月在澳門站舉辦的最終場巡演被取消。(圖／IG@a.you）

日本天后濱崎步近期舉辦亞洲巡迴演唱會，卻因「中日關係緊張」，導致11月29日的上海演出，臨時被大陸主辦單位腰斬。沒想到今（9日）濱崎步再度證實，原定明年1月在澳門舉辦的亞洲巡迴最終場確定告吹，讓她內心相當遺憾。

濱崎步今（9日）下午透過社群表示：「今天我有個令人心痛的消息要宣布...」她說，自2024年啟動睽違16年的亞洲巡演『Tayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A ～ I am ～ ep. II』演唱會，原本在2025年6月14日在香港盛大拉開維幕。

廣告 廣告

怎料，在2026年1月10日的澳門最終場，在經過和avex和主辦方多次協商後，因礙於種種原因，被迫停辦。繼上海演唱會被取消後，如今又無法為這次巡演劃下完圓滿句點，讓濱崎步感到十分痛心，團隊們也感到萬分遺憾與不捨。濱崎步向粉絲道歉，並承諾未來會再創造一個與大家見面的機會。

另外，針對已持有上海、澳門門票的粉絲，濱崎步強調團隊正在全力想辦法中，確保持票者能優先獲得2026年的巡演演出，「請大家稍安勿躁，我們會極盡最大努力，不讓大家的期待落空。」

更多中時新聞網報導

韓星齊聚港都 朴寶劍IU掀暴動

TPBL》威力斯凶猛雙廿 戰神延長險勝海神

保健》3高腰圍粗 代謝症候群找上醫生