濱崎步澳門演唱會也被取消！亞巡最終場落空 致歉粉絲：未來一定再見面

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

日本歌壇天后濱崎步原定於11月29日在上海舉行的演唱會，卻在開唱前夕臨時遭中國主辦單位取消，引發各界關注。濱崎步當時選擇在無觀眾的情況下，與舞者、團隊完成演出。她於今（9）日沉痛宣布，原定於2026年1月10日在澳門舉行、作為亞洲巡演最終場的演唱會也確定取消。

濱崎步透過聲明表示，這次亞洲巡演是她睽違16年的大型巡演計畫，自2024年啟動，並於2025年6月從香港再度展開，原本預計在澳門迎來最終場，卻在與經紀公司avex及主辦單位多次協商後，因多項因素被迫中止演出。她坦言，繼上海場取消後，再度向粉絲公布壞消息，內心相當悲傷與不捨。

濱崎步表示，這次巡演一路獲得亞洲各地粉絲支持，卻無法將最終場完美呈現，讓她與整個團隊都感到萬分遺憾，並向支持她的歌迷深深致歉，同時承諾未來一定會再創造與粉絲見面的機會。

濱崎步今（9）日宣布，原定於2026年1月10日在澳門的演唱會也確定取消。（圖／翻攝IG／@a.you）

針對已購票的粉絲，濱崎步也說明補償方式，表示團隊正全力協調，希望持有上海與澳門場門票的粉絲，能優先取得預計於2026年舉行的體育館巡演門票，「為了不辜負大家的遺憾與期待，我們會竭盡所能完成能做的一切」。

