濱崎步澳門演唱會確定喊卡！她親自發文向粉絲致歉

日本歌手濱崎步於2024年展開睽違16年的亞洲大型巡迴演唱會，但近期卻接連遭遇困難。在11月29日上海站演出因主辦方臨時取消後，濱崎步於今（9）日再度透過社群媒體宣布，原定於2026年1月10日在澳門舉行的亞洲巡演最終場也因多項因素被迫取消，並親自向粉絲致歉。

濱崎步在Instagram上以日文及英文發表聲明，表示經紀公司與主辦單位經過多次商討後，決定取消澳門場演唱會。她在聲明中坦言，無法將這次受到亞洲各地歌迷熱愛的巡演圓滿結束，讓她與團隊感到十分遺憾與不捨，並承諾未來一定會再創造與粉絲見面的機會。

針對已購票的粉絲，濱崎步特別說明，團隊正努力協調，確保上海與澳門兩場演唱會的門票持有者能順利退票，並優先取得2026年巡演的門票。她強調，將盡全力減少粉絲的失望與遺憾。

濱崎步發文譯文：

今天必須向大家宣布一個令我們十分痛心的消息⁡，原定於 2024 年展開久違約 16 年的亞洲巡回，並從 2025 年 6 月 14 日香港場重新啟動的「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.Ⅱ-」，原訂於 2026 年 1 月 10 日在澳門的最終場演出，經 avex 與主辦單位多次協商後，因諸多因素，我們已被通知活動取消⁡。

繼上海場之後，再次造成大家的遺憾與困擾，更讓這次受到亞洲各地粉絲支持的巡回，卻在無法將最終場呈現給大家的情況下就此結束，全體工作人員都感到非常遺憾⁡在此向所有 TA（濱崎步粉絲名） 表達最深的歉意，⁡同時我們也承諾一定會再創造能與大家重逢的機會⁡。

至於已購買上海及澳門場門票的粉絲們，⁡為了讓大家能優先取得預計於 2026 年舉辦之 Arena Tour的門票，我們全體團隊正盡最大努力積極安排中，懇請再給我們一些時間⁡，為了不辜負大家的支持與心意，⁡我們會全力以赴⁡。

濱崎步

