濱崎步無人演唱會掀熱議！中共戰狼「堅定支持」認了：中國損失超過日方

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中國不滿，後者則是在要求日方道歉、收回相關言論未果後，祭出一連串施壓舉措，其中日本天后濱崎步（浜崎あゆみ）本該於11月29日在上海登場的巡迴演唱最終站也因「不可抗力因素」被迫取消；對此前中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進則在重申「堅定支持」的同時，坦言取消演唱會的決定過於臨時，導致在單一事件上，中國的損失可能超過日方損失。

濱崎步11月30日深夜無預警曬演唱會畫面，以英文寫下心境，直言雖然全場空位多達14000個，但仍感受到全球歌迷的愛意，濱崎步在向幫忙完成演出的200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者致意的同時，笑稱這絕對會是史上最難忘的演出之一。

濱崎步公開1.4萬空位「無人演唱會」的震撼畫面。（取自濱崎步臉書）

值得一提的是，胡錫進也是在30日透過微博發文，強調支持中國制裁日本的相關舉措；胡錫進解釋，由於藝人在每個社會都有較大影響力，因此暫停藝人演出，會在日本社會內部增加對事情態嚴重性認知的發酵。不過胡錫進也提醒北京當局，由於這次是對日的長期制裁，因此中方應該要基於「減少對中國機構、公眾損失」的考量，實現每一具體措施在情理上的完整性。

胡錫進指出，這次濱崎步的上海演唱會在最後一刻才取消，不僅上海市和交通部門減少了一塊消費，中國演出公司違約和前期投入的準備都是中方所要承擔的代價，胡錫進坦言「對我方的損失已經可能超過對日方的損失」；胡錫進也強調，暫停中日演藝交流，一定要盡可能減少對中國的反作用力，確保絕大部分壓力都指向日本。

