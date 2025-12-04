濱崎步無人演唱會是假消息？ 御用美容師憤怒開嗆揭真相

濱崎步的美容師高橋美香憤怒發文，明明就是無人演唱會，希望能早日上網，讓大家看看。

日本歌手濱崎步原訂11月29日在上海舉行演唱會，前一天突遭取消，但她仍堅持完成這場「無人演唱會」，引發熱議。後來有一名自稱攝影人員的網友聲稱，影片是他拍的，當時在彩排，所以「當然沒觀眾」，引發濱崎步御用美容師憤怒，發文回嗆「明明就是無人演唱會」。（葉柏毅報導）

據報導，濱崎步團隊在開演前一天，突然接到陸方緊急通知，要求隔天演唱會停辦。儘管舞台已花費5天搭建完成，並且現場有1.4萬個座位，但主辦單位最後仍然宣布取消，可是濱崎步決定，要在空無一人的場館內，照原定計畫全程演出，並將在日後上網，回饋歌迷。

後來一名自稱是攝影團隊的賴姓網友，突然跳出來「道歉」，稱這些外流的照片及影像，都是「彩排」，是他偷拍後流出，並捏造了所謂「無人演唱會」的不實訊息。而賴姓網友的發文，被大量大陸媒體跟進報導，稱濱崎步「無人演唱會」是「不實的假消息」。

消息傳到濱崎步團隊的耳裡時，濱崎步的美容師高橋美香發文，說要「還原真相」。高橋指出，即便台下沒有觀眾，濱崎步仍然請求所有團隊成員繼續演出，然後站上舞台，唱完整場演唱會。高橋並說，「最不服氣的應該是濱崎步本人」。她也表示，希望演唱會能早日上網，讓大家欣賞濱崎步是怎麼完成這場「無人演唱會」。