濱崎步無人演唱會被硬凹彩排？她怒揭「中共亂象」：台灣快回歸日本了

娛樂中心／彭淇昀報導

中日關係持續緊張，導致多位日本藝人在中國演出被取消。其中，日本天后濱崎步原訂於11月29日在上海開唱，但在前一天突被取消，不過濱崎步仍對著1萬多張空位演唱，如今卻被中國輿論聲稱「只是彩排」，就連日本首相高市早苗的立場都被中國媒體扭曲報導。對此，財經網美胡采蘋直批，「再繼續這樣搞，我看台灣真的快回歸日本了」。

濱崎步上海演唱會遭取消，空場唱完整場，卻被中國硬凹是彩排。（圖／翻攝自濱崎步IG）

胡采蘋昨（3）晚在臉書發文表示，濱崎步原定將於11月29日在中國上海開演唱會，但在開唱前一天被取消了，但她仍依照原定流程，在空無一人的場地上完成整場演出，「因為一大堆中國民眾崇拜濱崎步超有guts，還被全世界媒體報導了，結果現在被硬凹成是事前的彩排，從來沒有什麼無人演唱會」。

中日外交的議題也同樣被扭曲事實，胡采蘋提到，1972年日中聲明，「第三條，中方重申台灣是中國的一部份，日方對此表示理解、尊重。然後今天議員問高市早苗，你立場有改變嗎？她說沒有，結果就被硬凹成『高市早苗說台灣是中國的一部份』」。

此外，胡采蘋還提出川普與習近平的通話事件，「習近平壓不住高市早苗，自己打電話給川普哭，川普顧左右而言他一直講烏克蘭，還叫習近平趕快買大豆啦，不要囉哩八嗦，然後掛完電話就被新華社發新聞稿，說川普同意台灣歸還中國」。

類似狀況不斷出現，讓胡采蘋相當傻眼，直批「鬼月到底過了沒啊，再繼續這樣搞，我看台灣真的快回歸日本了」。

