濱崎步無人演唱會遭中官媒凹假的！御用美容師氣炸開譙 曝心疼內幕「最不服氣的是她」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

近期中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」導致關係緊張，多位日本藝人在中國活動受到影響，11月29日濱崎步原定在上海舉行演唱會，前一天被取消，但她當天依舊敬業地對著台下1.4萬個空座位完成演唱會，但中國官媒卻發出聲明硬扯濱崎步一個人開唱的消息不實，對此，濱崎步的御用美容師看不下去，在社群媒體上發文還原當天真相。

濱崎步日前在上海對著空位開唱。（圖／翻攝濱崎步IG）

濱崎步的御用美容師高橋美香，在社群媒體上轉發濱崎步IG上對著空座位開唱的貼文，提到：「即使沒有觀眾，濱崎步也在所有工作人員面前低頭請求『請讓我們演出』，然後站上舞台，最不服氣的應該是她本人。」

濱崎步御用美容師高橋美香，在社群媒體上發文曝無人演唱會心酸內幕。（圖／翻攝臉書）

高橋美香透露，升降台升起前，濱崎步偷偷哭了，這一幕讓所有工作人員都很心酸，心想「不能在這裡哭」，大家都忍著淚水把濱崎步送上台，很團結的完成了這場演唱會所有內容，直到最後的安曲，「是最棒的現場表演！」高橋美香表示，真的很想讓粉絲們看到這場演唱會，「這場充滿濱崎步對TA（粉絲名）的愛，真的很想讓大家看到。」

