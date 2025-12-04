濱崎步無人演唱會遭傳「假新聞」 御用美容師發文打臉：她站上舞台哭了

【緯來新聞網】日本流行天后濱崎步原本預定11月29日在中國上海舉辦演唱會，卻在最後關頭遭主辦單位取消。儘管無法迎接觀眾，她仍堅持完成了這場無人現場的演出，這段經歷迅速成為國際媒體的焦點。隨後中國媒體發佈一篇「攝影師致歉聲明」，稱相關報導為虛假訊息遭濱崎步御用美容師狠狠打臉。

濱崎步無人演唱會遭傳「假新聞」。（資料照／大步整合行銷提供）

濱崎步的御用美容師高橋日前在社群媒體分享了演出當天的情況。她表示，濱崎步曾在全體工作人員面前誠懇地低頭懇求：「即使現場沒有人，我還是希望能夠演出」。高橋寫道，濱崎步才是最難受也最不甘心的那一位。她回憶當濱崎步踏上舞台升降台的瞬間，默默地流下眼淚，令在場所有工作人員忍住情緒，不敢落淚。

濱崎步上海演唱會被取消。（圖／翻攝IG）

即便沒有觀眾，團隊仍同心協力完成這場準備已久的表演。高橋說，從開場到安可，每一刻都充滿了對粉絲的深情。「真的很希望TA們能親眼看到這場演出，這是濱崎步獻給TA（對粉絲的暱稱）滿滿愛意的一場Live」，她在文末加上了哭泣表情符號，傳達後台人員的感受與敬業精神。

御用美容師發文打臉：獻給TA滿滿的愛。（圖／翻攝IG）

目前濱崎步的巡演計畫仍照原定時程進行。她也在12月3日於日本富士電視台播出的「FNS歌謠祭」節目中，以英文向粉絲傳遞訊息：「I keep moving forward, because I am ayu.（我會繼續前行，因為我是Ayu）」。一些中國網友表示，雖然過去對濱崎步並不熟悉，但透過這次事件被她的態度所打動，留言稱「完美詮釋了什麼是大愛」與「成為新粉絲」。她的堅持與敬業精神，不僅獲得長期支持者的肯定，也吸引了更多新關注。

