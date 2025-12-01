濱崎步無人演唱會震撼曝光！「1萬4千空座」：最難忘演出
日本天后濱崎步原定29日在上海舉行「I am ayu -ep.Ⅱ-」演唱會，但疑似受中日關係影響，主辦單位在28日臨時宣布取消，並稱原因為「不可抗力因素」，引發大批粉絲遺憾。儘管如此，濱崎步仍於30日晚間透過社群平台分享當晚演出的最新畫面，讓支持者得以一窺她在舞台上的專業表現。
日本天后濱崎步30日晚間透過社群平台分享當晚演出的畫面，照片中可見雖然現場座位空蕩蕩、沒有觀眾，但她仍與樂隊成員及舞者合作，帶來高水準的精采演出。濱崎步臉上掛著專業笑容，全程以敬業態度面對每一個舞台細節，彰顯她對音樂和表演的熱情。粉絲們雖無法親臨現場，仍能透過照片感受到天后的專注與舞台魅力。
濱崎步在社群貼文中以英文表達感性心情：「雖然有14,000個空位，但感受到來自世界各地歌迷的滿滿愛意，對我來說是最難忘的演出之一。我感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家……」。她特別提到，即便缺少現場觀眾，演出仍充滿熱情，象徵音樂可以跨越距離和障礙，將粉絲的支持轉化為舞台能量。
此外，濱崎步先前也在IG發文，安慰粉絲不要擔心她，並分享積極生活態度：「我正與公司、中、日團隊一起前進，一起度過這段旅程」。她表示娛樂應該是一座連接人們的橋樑，而她想要站在創造那座橋樑的一方。更多中時新聞網報導
