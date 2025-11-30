濱崎步無人演唱會震撼現場照曝！「1萬4千空座」洩心聲：史上最難忘演出

娛樂中心／施郁韻報導

日本天后濱崎步在上海的巡迴演唱最終站在11月28日臨時宣布取消，稱「不可抗力因素」。（圖／翻攝自濱崎步臉書）

由於中日關係持續緊繃緣故，多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，日本天后濱崎步11月29日在上海的巡迴演唱最終站在28日臨時宣布取消，原因稱「不可抗力因素」，不過台下1萬4000個空座，她仍唱完整場且全程錄製。

濱崎步昨日晚間在社群平台分享演出的畫面，照片中，可見到現場座位空蕩蕩，沒有任何一名觀眾，臉上仍掛著專業笑容，表演出高水準的內容。

濱崎步演唱會1萬4000個空位。（圖／翻攝自濱崎步臉書）

濱崎步以英文表達感性心情：「雖然有1萬4000個空位，但感受到來自世界各地歌迷的滿滿愛意，對我來說是最難忘的演出之一。我感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家…」。

濱崎步以英文表達感性心情，直言最難忘的演出之一。（圖／翻攝自濱崎步臉書）

濱崎步特別說，雖然缺了現場觀眾，演出仍保持著熱情，象徵音樂可以跨越距離和障礙，將粉絲的支持轉化為舞台能量。

演唱會前一天，突然被通知中止演出，濱崎步當下感到非常失望，11月29日更轉發相關報導，證實自己要錄下「零觀眾」的演唱會。

