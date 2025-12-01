濱崎步無人演唱會 感受粉絲滿滿的愛

日本歌手濱崎步（前中著黑衣者）原訂在上海舉行的演唱會遭取消，但她仍在無觀眾的情況下演出完整歌單。（圖取自濱崎步臉書）

本報綜合報導

日本歌手濱崎步原定在上海舉行的演唱會被臨時通知取消後，她在無觀眾的情況下，從頭到尾演出一次歌單。她11月30日晚間在Instagram發布「無人演唱會」照片，稱「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到滿滿的愛」。對此，高雄市長陳其邁直呼歡迎她來高雄；台北市長蔣萬安也稱，台北歡迎濱崎步再來台北辦演唱會。

濱崎步發布9張演唱會照片。照片中，她的服裝造型完整，現場燈光絢爛、紙花飛舞，舞台效果完全不打折扣，完全看不出來是一場沒有觀眾的演出。

她以英文發文表示，「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到來自世界各地TA們（Team Ayu縮寫，濱崎步粉絲名）滿滿的愛，這是我最難忘的演出之一。感謝來自中日的200名工作人員、樂隊成員和舞者，讓這場舞台得以實現，由衷感謝你們…。」

照片中有多張是她與工作人員共同謝幕，華麗的燈光後面，是空著的觀眾席。

不少粉絲看到這些照片感動萬分。有粉絲留言說，「光是看到照片，就知道濱崎步是真正的表演者。當我知道她要舉辦無觀眾演唱會時，就覺得這真的是濱崎步會做的事啊，也讓我再次覺得身為TA真是太好了。她讓我覺得今後也要一直、一直當TA。對Ayu只有滿滿的感動與感謝。希望能有舉辦上海公演的那一天…。」