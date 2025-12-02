濱崎步無人演唱會！陸男竟「出面揹鍋」中國外交部回應

日本歌姬濱崎步原定於上海舉行的演唱會近日無預警取消，引發各界關注。在中日關係敏感時期，這場演出的突然喊卡背後原因引人揣測。濱崎步隨後在社群媒體發文證實，她與團隊完成了一場無觀眾的演唱會，然而這與中方相關人士的說法產生明顯矛盾。此事件加上日本歌手大槻真希近期演出中途被要求下台的情況，使得國際媒體開始關注中國對日本藝人演出的處理方式。

濱崎步日前完成上海的「無人演唱會」。（圖／翻攝自濱崎步IG）

濱崎步原定在上海登場的巡迴演唱會卻突然取消。在目前中日關係緊張的時間點，這場取消的真正原因讓許多人心中有了自己的解讀。對於無法在萬人面前呈現完整演出，濱崎步透過社群媒體證實，她和團隊完成了一場沒有觀眾的演唱會。然而，中方的看法卻與此大相徑庭。甚至有工作人員為此事出面承擔責任，發表聲明道歉。

這位自稱是攝影團隊成員的工作人員表示，他不該偷拍「彩排」時的畫面，導致許多人轉載。他多次強調拍攝的是彩排過程，這與濱崎步所說的情況完全不同。這讓外界質疑，到底是這位工作人員說的是實話，還是有人指示他這麼說。同時，日本愛貝克思會長松浦勝人也在社群媒體上發文，表示上海演出前一晚情況突然崩塌。這樣的描述讓人聯想到可能有某種警示意味，使相關人士感到不安。

值得注意的是，日本歌手大槻真希幾天前也遭遇類似情況，在演出進行到一半時突然被關燈要求下台。這兩起事件接連發生，引起了國際媒體的關注。當外媒就這些事件向中方提問時，中國外交部發言人回應表示，這些商業性活動的具體操作情況和原因，建議向主辦方了解。這樣的回應似乎讓事情回到原點，留下了許多未解之謎。

