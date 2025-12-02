濱崎步無觀眾演唱會才剛開完 中國官媒出面拗：假消息！

賴男在微博公開致歉（取自微博）

濱崎步在上海的演唱會臨時取消後，網路瘋傳她在沒有觀眾的場地依然唱完整場演出，昨（1）日晚間，一名自稱是攝影團隊成員的賴姓男子發聲明致歉，表示流出的照片其實是彩排時偷拍，他將照片上傳導致外界誤以為濱崎步開「無觀眾演唱會」。

據《澎湃新聞》新聞指出，賴男在聲明中承認違反規定、捏造不實內容並公開致歉，強調此舉造成誤導令他深感懊悔；然而濱崎步本人已在社群證實確實完成「無觀眾版完整演唱會」，並錄下全程，打算在適當時機公開，為無法入場的1.4萬名粉絲作為補償，雙方說法相互矛盾。