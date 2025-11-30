濱崎步發文證實！上海演唱會「對空氣獻唱」 堅持登台感動粉絲
日本天后濱崎步原定於29日在上海舉行演唱會，卻在演出前一天突然遭主辦單位以「不可抗力」為由宣布取消。但她29日晚間發文證實，她仍站上空蕩舞台，完成了一場「一個人的演唱會」。
儘管正式演出臨時取消，但濱崎步選擇以她一貫的堅持與專業精神完成這一晚，她在已拆除觀眾席、僅剩工作燈的空蕩舞台上，按照原訂流程，從第一首歌演唱到安可曲，完成了演唱會。濱崎步也承諾，將在適當時機公開這場特別的演出影像，以彌補無法與粉絲現場相見的遺憾。
濱崎步29日在IG限時動態中引用媒體發布的報導，表示正如同報導所寫，「在昨天收到取消演出的請求後，我們從第一首歌一直表演到安可曲，沒有觀眾，然後離開了場地。所有演員和工作人員都竭盡全力，並以同樣的熱情在舞台上表演，彷彿是在為原本應該與我們見面的14000名觀眾們進行一場真正的演出。」
外界普遍認為此事與近期中日關係緊張有關。濱崎步28日透過社群平台宣布29日舉行的上海演唱被取消，表示這場演唱會的舞台是由來自日本與中國大陸的200名工作人員耗費5天搭建完成，但28日一早卻接到臨時通知，要求取消演出，令她感到無比痛心。
她當時發文表示，沒有要對自己不了解的事情說什麼；但最遺憾的是無法親自向來自中國大陸、日本及其他地區的14000名粉絲道歉；她強調，這次演唱會凝聚了無數工作人員的心血，包括從日本遠道而來的技術人員、舞者及樂團成員，卻因突如其來的通知被迫喊卡，「至今仍無法置信這個舞台被拆除，萬分抱歉。」
