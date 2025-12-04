濱崎步空場唱完全場影片瘋傳！AAA也出事 AHOF雙成員臨時缺席惹怒粉絲

記者林宜君／台北報導

濱崎步上海演唱會取消後，相關爭議持續延燒。從是否「空場完整唱完全程」到工作團隊的還原說法，引發粉絲與網友熱烈討論。而即將在本週登場的「Asia Artist Awards」也因AHOF雙成員缺席，再度掀起「中籍藝人來台不確定性」議題。

日本天后濱崎步原訂在上海開唱，卻因官方公告「不可抗力」臨時喊卡。雖然演出取消，但團隊仍在約1.4萬空座的場館裡，把原訂曲目從開場到安可完整跑完並錄影，作為日後回饋粉絲的內容。不久後，陸媒引用所謂「攝影人員」的道歉聲稱照片只是彩排照、並否認存在「無人演唱會」。對此，濱崎步的御用美容師高橋美香出面澄清，表示當天濱崎步在所有工作人員面前深深鞠躬、請求讓她把整套演出完成，甚至在升降台啟動前落淚，全體團隊也忍著情緒陪著她唱完整場。她直言：「最不服氣的應該就是她本人」，希望外界看見這份對粉絲的心意。

廣告 廣告

即將在本週登場的「Asia Artist Awards」也因AHOF雙成員缺席，再度掀起「中籍藝人來台不確定性」議題。（圖／翻攝自IG）

濱崎步稍早也在社群發文「I keep moving forward, because I am ayu.」，以精簡英文句子重申會繼續向前。她日前還貼出空舞台、燈光全亮與工作人員向空椅鞠躬的照片，形容這是「人生最難忘的演出之一」，把討論焦點重新拉回音樂與舞台的核心價值。另一方面，本週在高雄舉辦的10年「Asia Artist Awards」正在如火如荼準備。新人男團AHOF公告：中國籍成員張帥博因「不可避免的事由」無法出席12／06的AAA與12／07的ACON2025，台籍成員簡志恩則按原訂計畫將在2026／01／03於韓國fan-con回歸。此次台灣舞台確定以「7缺2」陣容上陣，引起粉絲惋惜，也讓「中籍藝人來台變數」再度成為話題。主辦單位則強調典禮進度正常，舞台會以最佳規格呈現。

更多三立新聞網報導

郭俊辰頻戴口罩五官不同引替身論！宣佈舉辦粉絲見面會 「真身」出現？

于朦朧案延燒！網瘋傳台灣已有活摘器官惹恐慌 醫檢師急澄清網不買單

于朦朧案揭人體產業鏈！富二代「人骨包」再被挖 網轟：骨頭來源不敢講

「夜店大亨」夏天倫地下室被狠砍！前員工爆「被資遣又被酸」早預謀伏擊

