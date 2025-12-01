濱崎步空場獨唱遭爆「不實、虛假」！陸媒詭辯：彩排遭偷拍 全網戰翻

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本天后濱崎步原定於11月29日在上海舉辦個人演唱會，吸引1.4萬歌迷購票；不料就當舞台都搭建好，一切準備就緒時，突然在演出前一天公告「因不可抗力因素取消」，令粉絲們相當難過。儘管如此，濱崎步仍「獨自登上舞台」完成演出並全程錄影，濱崎步也在社群證實，團隊從第一首歌一直表演至安可曲。不過，多家陸媒今（1）日引用《澎湃新聞》報導，聲稱外界瘋傳「濱崎步空場獨唱」的資訊屬不實訊息；稱該照片是在彩排期間遭偷拍，引起兩派網友戰翻。

日本天后濱崎步原定於11月29日在上海舉辦個人演唱會，卻無預警取消；但濱崎步仍獨自登場完成演出。（圖／濱崎步臉書）

因日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中日關係持續緊繃，包括日本歌手大槻真希前（28）日晚間在上海的演出被卡歌、關燈、帶下舞台。濱崎步原定29日在上海東方體育中心舉行的《濱崎步2025亞洲巡迴演唱會－上海站》，也在28日臨時宣布「因不可抗力因素取消」。

儘管演出取消，卻傳出濱崎步仍選擇「獨自登上舞台」完成演出，並全程錄影保存，表示未來將在適當時機公開給受影響的粉絲。網路上也流傳照片顯示，她身穿華麗服裝面對空蕩蕩的體育場席位演唱；演唱會後，濱崎步也在IG限動轉PO相關新聞，證實「如同本文所述，我們被要求中止後，仍以無觀眾的狀態從第一首歌一直演到安可，然後離開了會場。為了原本應該能見到的一萬四千名TA粉絲，演出者與工作人員全體傾盡全力，以與正式演出毫無差別的心情完成了舞台演出。」

據綜合陸媒報導，有一名攝影工作人員賴宗隆在微博以帳號「煙火瀕海」公開致歉，先是承認自己是濱崎步上海場演唱會攝影團隊成員，卻涉嫌在彩排時偷拍舞台照，並在28日上傳到個人抖音。他表示，由於許多媒體未經查證便轉載照片，導致「濱崎步獨自唱完整場空場演唱會」等虛假內容遭流傳；對主辦方及演出造成困擾感到懊悔，並承諾未來嚴守職業規範。

對此，不少中國網友紛紛怒批，「說明網路上很多事兒都不可信」、「文化交流需誠意，祖國主權不容挑釁」、「那中途斷電強制中止演出的也是假的吧」、「所以說自導自演啊，演給你們看，還真信，二櫃子可真多啊」卻也有另一派網友反駁，指出濱崎步親自證實的事實外，直言「濱崎步都發文了還說不實？」、「這不是彩排，是完整演出吧？」質疑媒體及轉發者刻意帶風向。

