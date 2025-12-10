濱崎步繼上海後澳門演唱會也取消 心痛再發聲：我們的羈絆是永遠的

上海、澳門演唱會接連取消，日本天后濱崎步在個人社群媒體上表達了遺憾。（翻攝自濱崎步 IG）

針對原定於2026年1月10日舉行的亞洲巡迴最終場澳門站因「諸多因素」確定取消，日本天后濱崎步昨（9日）在個人社群媒體上表達了遺憾，但同時也展現了堅強的決心，強調將把所有的精力投入到即將來臨的跨年演唱會。

在宣布澳門場取消後，濱崎步隨後發布了貼文，向所有歌迷溫暖喊話：「請各位不用擔心我！」她表示，目前將把全部心力放在與樂團及工作人員一同努力，誓言讓即將在代代木舉行的「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026」（CDL）成為一場「精采絕倫的演出」。

廣告 廣告

濱崎步將把全部心力放在與樂團及工作人員一同努力。（翻攝自濱崎步 IG）

此舉展現了這位天后在面對巡演波折時，選擇用更強大的舞台回饋歌迷的決心。

除了對表演的決心，濱崎步也特別向廣大的粉絲團「Team Ayu」（TA）發出溫情呼籲。她明確表示：「更重要的是，我不希望TA之間互相指責或道歉，這點我真的非常堅決地希望大家做到。」此話體現了她對歌迷的關懷，希望在面對共同的遺憾時，粉絲之間能保持團結與正向。

她也以堅定的英文向國際歌迷喊話：「However, I will never give up on the future. Our bond is eternal.（然而，我絕不會放棄未來。我們的羈絆是永遠的。）」

濱崎步分享了來自中國歌迷（China TA）的私訊截圖，內容寫著：「ChinaTA 遠征團，我們會在CDL送上加倍的應援!!!」

收到粉絲關愛，濱崎步深受感動。（翻攝自濱崎步 IG）

濱崎步深受感動，正面回應：「既然現在收到了來自China TA的這則私訊，我們就會以100倍的心意來呈現表演。」她更引用了海外歌迷的插畫貼文「No matter what happens, ChinaTA LOVE YOU！（無論發生什麼事，ChinaTA都愛著步姊！）」並留言回應：「So do I（我也愛你們）。」

她的真摯交流在社群媒體上引發熱烈迴響，許多歌迷深受鼓舞，認為她的留言展現了「體貼粉絲的溫柔，以及她堅定不移的強大」。

濱崎步狀態良好，今一早就出門準備排練。（翻攝自濱崎步 IG）

更多鏡週刊報導

快訊／亞洲巡演再遇變數！ 日本天后濱崎步沉痛宣布取消壓軸澳門場

敬業完成「無人演唱會」又被造謠 濱崎步嘆：遺憾始終揮不去

完成「空席演唱會」被稱假消息 濱崎步以「一句話」霸氣發聲了