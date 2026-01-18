濱崎步罕爆氣！怒喊別軟弱「準備要嚐到血」 歌迷嚇傻：20幾年第一次見

娛樂中心／綜合報導

日本歌壇天后濱崎步，真的動怒了，因為原定去年11月29日原定在上海舉行的演唱會，臨時遭中國主辦方取消，最終在「零觀眾」的狀況下完成演出，當時就引發各界關注。事隔近兩個月，濱崎步17日再度於社群平台主動提起此事，語氣不再圓融，態度明顯強硬，直接攤牌：「什麼是謊言、什麼是原因，我已經不想再討論了，因為我也不知道。」

濱崎步再度為上海場發文。（圖／翻攝自濱崎步IG ＠a.you）

濱崎步當天同步公開「無人演唱會」的彩排與正式演出畫面，畫面中燈光、舞群與舞台流程完整無缺，卻沒有任何觀眾。她直言，外界想要的答案，她給不了，也不打算再替任何人解釋，「我能確定的，只有一件事，那天在現場的所有人，沒有任何一個人放棄舞台。」這番話被外界解讀為罕見的「爆氣式回應」。過去一向將情緒藏在作品裡的濱崎步，這次不再替事件背書、不再試圖緩頰，反而用近乎冷怒的語氣，劃清界線。她更罕見直言，那一晚的演出，至今仍讓她感到驕傲。

濱崎步再度為上海場發文。（圖／翻攝自濱崎步IG ＠a.you）

「這個開場看起來只是排練嗎？」濱崎步點名所有並肩作戰的工作人員與舞者，強調在如此荒謬又無助的情況下，大家仍用盡全力完成每一個環節，「如果不怕被誤解地說，那場演出是我演藝生涯中數一數二的最佳演出，直到現在我依然這麼認為。」她也坦承，正因為沒有觀眾，反而讓她更深刻體會到舞台的本質，不是掌聲、不是數字，而是「即使被逼到角落，也不退場」。

而濱崎步隨後也發出長文，她寫下，自己熬過了「連呼吸都很困難的、寒冷的2025年冬天」，直到2026年1月1日，在舞台上與工作夥伴擁抱的瞬間，「我第一次看見春天」。她坦言，生命殘留多少時間沒人知道，但正因為「這個靈魂還有未完成的事」，所以才被留下來。2026年，她將把時間、身體與內心全部奉獻給等待已久的日本歌迷，也期待與曾說「下次換我們遠征」的亞洲歌迷，在日本再相見。

文末一句更被視為強烈宣言，「軟弱也該到此為止了，是時候準備回到那個嚐得到血味的世界了。」相關貼文曝光後，立刻引爆粉絲討論，不少資深歌迷直言震撼：「追了她25年，第一次看到她這樣生氣」、「步姐真的還在氣，而且是那種忍很久的怒氣」。也有人心疼表示，這並非情緒失控，而是對舞台、對專業被踐踏後的最後底線。

