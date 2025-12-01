濱崎步臨時取消演唱會！范世平：「請君入甕」這樣整才過癮！

論壇中心／李佳穎報導

因日本首相高市早苗的「台灣有事」論，讓中國頻頻跳腳，不少日本歌手與表演者在中國的演出遭惡意取消，日本天后濱崎步原定在上海舉行的演唱會，在開唱前一天被中止，但她一步都沒有退，仍與團隊上錄製演唱會，她也首度公開現場畫面，震撼許多粉絲。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》推測中國的想法是為了「請君入甕」！故意讓你整個團隊都到上海才通知，這樣整你才過癮，讓你原本精心安排的表演、機票、住宿都一場空。

范世平大讚濱崎步，照常演出是一種軟實力，硬槓中國的硬實力，沒有示弱。

另外，范世平分析「可憐之人必有可恨之處」，這些到受影響的民眾們，恐怕很多都不是當地人，可能損失的不只門票錢，還有住宿、交通等費用。就是因為他們的縱容、不敢抗議，才會慣出這樣的政府！

