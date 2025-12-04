濱崎步被取消！日大咖歌手廣州場卻照唱 見座位「1狀況」不忍吐心聲

娛樂中心／蔡佩伶報導

中日關係持續緊繃，多位藝人在中國的演出也受到影響，包括濱崎步上海演唱會被取消，還有歌手唱一半被斷電，不過同天在廣州開唱的人氣歌手BENI（本名安良城紅）卻照常演出，掀起大家議論，如今演唱會順利結束，BENI也發文吐真實心聲。

BENI上月29日在廣州如期舉辦演唱會，現場座無虛席，顯見相當具有人氣，而演出結束後，BENI除了在IG感性告白廣州場的歌迷，並與他們相約下次見之外，微博也同步秀出演出花絮照，以中英文發聲寫道「LOVE GUANGZHOU、LOVE CHINA」，表達對於粉絲的感謝跟喜愛。

貼文曝光之後，讓許多歌迷感動不已，紛紛留言敲碗下次開唱時間，事實上，BENI這次不受爭議影響照常開唱，當時就有中國網友稱讚廣州履行契約的精神很棒，部分網友則猜測BENI曾經受邀參加過中國歌唱節目《歌手2025》，因此算是「友善」藝人。

BENI演唱會座無虛席。（圖／翻攝自IG）

