濱崎步親揭上海「一人演唱會」 霸氣打臉酸民嗆：這像彩排嗎

日本天后濱崎步在社交媒體袒露有關去年11月上海演場會被取消的過程，並附上準備過程的照片。（合成照片／取自浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）臉書）





日本天后濱崎步去年11月底原定在中國上海舉行演唱會，卻因中日關係緊張、抵制聲浪升高，在演出前一天臨時遭到喊卡。面對突如其來的變數，濱崎步並未選擇離開，而是在舞台拆除前，獨自站上舞台完成「一個人的演唱會」，並將整段演出完整錄製，計畫日後公開回饋給歌迷。當時事件引發高度關注，不少中國網友替她抱不平，也有部分網軍聲稱流出的畫面只是彩排。事隔一個多月，濱崎步親自公開5段演出片段，反問「這真的像彩排嗎？」並直言「軟弱到此為止，準備好重返充滿血腥味的世界」，再度掀起熱議。

濱崎步隨後也在社群媒體連續曝光5段當天演出的實況影片。她表示，自己無意再回應各種謠言、也不想追究背後原因，只希望把親身經歷如實分享給大家，「在場的每一個人，從頭到尾都沒有放棄過舞台。」她也反問外界，「這樣的表演，看起來像只是彩排嗎？」

濱崎步也進一步分享當時的心情指出，儘管現場沒有觀眾，但樂團、舞者與所有工作人員，仍在極其艱困的條件下，全心投入、毫無保留地完成每一個段落。她坦言，演出後半段體力明顯下滑，大家都已筋疲力盡，卻仍咬牙撐到最後一刻、拼命在舞台上奔跑。濱崎步感性表示，正因為這份不放棄的信念，讓那一夜成為她演藝生涯中「「這絕對是我演藝生涯最棒的演唱會之一」。

濱崎步隨後也在社群媒體發文吐露心聲，形容自己終於熬過了2025年嚴寒刺骨的冬天，如今已隱約看見春天的光亮。她表示，今年將把重心放在為日本歌迷帶來最好的演出，同時也期待那些曾經留言說「下次換我們遠征」的亞洲歌迷，能夠齊聚日本的演唱會現場再相見。文末她更以充滿力量的語句宣告，「軟弱到此結束，準備好重返充滿血腥味的世界。」展現全面回歸舞台的決心。（責任編輯：王晨芝）

濱崎步對演唱會的謠言，以及後續規劃進行說明。（取自浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）臉書）

