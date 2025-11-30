濱崎步證實了！「0觀眾錄製演唱會」：完整演到安可曲

日本女皇濱崎步證實錄製「一人演唱會」。（圖／翻攝自濱崎步 IG）





由於日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，如今中、日關係緊張，導致日本藝人演出紛紛被喊卡，日本女皇濱崎步演唱會被取消後，被爆出錄製「一人演唱會」，對此，她本人也通過社群證實。

濱崎步原訂11月29日上海演唱會在前一天被取消，隨後傳出她面對1.4萬人的場館，在空無一人的狀況下，錄製下了整場演唱會，並希望在未來適合的時機會公開給無法到場的粉絲看見舞台。

對此，濱崎步本人也在IG限時動態證實此事，「我們在昨天接到取消要求後，在無觀眾的情況下，從第一首歌到安可曲完整地進行演出後才離開會場。面對原本應該能見到的1萬4000名粉絲，所有工作人員都全身心投入，用與正式演出毫無差別的心情，圓滿完成了這次的舞台演出。」



