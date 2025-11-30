濱崎步證實對空館演唱！黃秋生讚她「真正藝術家」開嗆小粉紅：沒腦的人

娛樂中心／綜合報導

由於中日關係持續緊繃緣故，多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，就連濱崎步28日在上海的巡迴演唱最終站都無法倖免，而網傳她為了無緣聽演唱會的粉絲們，竟按照原本流程登台，即使台下空無一人，她也唱完整場且全程錄製，將擇日公開演唱影片，對此，濱崎步本人證實了。

濱崎步在社群中轉發一系列報導，指出的確如報導所言，她在收到取消通知後，仍決定在沒有觀眾下完成演出，強調所有人都是竭盡全力，如同現場坐著1萬4千名觀眾一樣，此舉不只讓粉絲感動，男星黃秋生也在臉書中分享濱崎步演唱會照片，誇讚她是真正的藝術家，一席話讓網友認同。

濱崎步證實的確對空席演唱。（圖／翻攝自濱崎步IG）

不料，卻有疑似中國網友現身留言，表示取消演出後，現場不應該會有燈光、音響等，覺得大眾如果有邏輯思維，「就不會人云亦云」，質疑是假新聞，表示照片是台北小巨蛋的演出，對於網友的批評，黃秋生也不甘示弱回嗆對方，「你便是沒腦的人」，表示彩排是可以有電的，顯見對於網友的言論感到不滿。

黃秋生發文誇讚濱崎步。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

黃秋生貼文引來網友質疑。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

黃秋生忍不住開嗆網友。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

