濱崎步證實對「空館開唱」！黃秋生大讚「真藝術家」

近日隨中、日兩國關係緊張，不少日本藝人在中國的活動受到波及，面臨演出取消的處境，就連亞洲流行音樂天后「濱崎步」也無法倖免。濱崎步原訂於本月28日在上海舉行巡迴演唱會的最終場，卻在演出前一晚由主辦單位以「不可抗力」為由臨時取消。濱崎步為了不讓久候的歌迷失望，仍依照原定流程登台完成整場演出，並全程錄影，準備之後公開影片。而此舉也讓演員黃秋生發文大讚：「濱崎步是真正的藝術家」。





濱崎步演出被取消仍對「空館開唱」！黃秋生讚她「真藝術家」直嗆酸民

濱崎步本人在昨（29）日於社群轉發相關報導，親自證實了「上海演出被取消，她照原定流程演出」的消息。（圖／翻攝自IG ＠a.you）

關於濱崎步28日的上海演出被取消，她仍照原定流程演出的消息，也被多家媒體報導。濱崎步本人也在昨（29）日於社群轉發相關報導，親自證實了報導為屬實。她透露，自己在得知演出取消的通知後，仍如期演唱，強調整個團隊都全力以赴，就像台下依然坐著一萬四千名觀眾一樣。並發文表示：「我始終堅信，娛樂應該是一座連結人與人之間的橋樑，而我也希望成為打造這座橋樑的那一方。」她的堅持不僅感動眾多粉絲，也讓演員黃秋生在臉書大讚濱崎步是「真正的藝術家」。

濱崎步演出被取消仍對「空館開唱」！黃秋生讚她「真藝術家」直嗆酸民

濱崎步在IG上發文表示，自己堅信娛樂是一座連結人與人間的橋樑，並希望自己能成為打造這座橋樑的那一方。（圖／翻攝自IG ＠a.you）

黃秋生的貼文，也讓許多網友認同稱讚「濱崎步是真正值得尊重的表演者」。然而，一位疑似為中國的網友則表示，有點腦子的人，就會知道這是假照片、假新聞，稱畫面是濱崎步在台北小巨蛋演出時的照片，更解釋演唱會取消後，現場不應該會有燈光、音響等，覺得大眾如果有邏輯思維，「就不會人云亦云」。對於這名網友的批評，黃秋生也直言回應對方：「你便是沒腦的人，彩排是可以有電的」，足見他對該網友的言論並不認同。

濱崎步演出被取消仍對「空館開唱」！黃秋生讚她「真藝術家」直嗆酸民

黃秋生也在臉書發文大讚濱崎步是「真正的藝術家」。但一名疑似為中國網友卻出面質疑這是假新聞，讓黃秋生直回「你便是沒腦的人」。（圖／翻攝自臉書粉專《黃秋生 Anthony Perry》）





