濱崎步證實對1.4萬空位開唱！中國官媒硬凹彩排外流 喊「無人演唱會是假的」

近期中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」導致關係緊張，多位日本藝人在中國活動受到影響，演出還因此被取消，11月29日濱崎步原定在上海舉行演唱會，前一天被取消，但她依舊敬業地對著台下1.4萬個空座位完成演唱會，但卻傳出濱崎步一個人開唱的消息不實，引起討論。

濱崎步證實對著空座位開唱。（圖／翻攝濱崎步IG）

濱崎步當晚對著台下1.4萬個空座位完成演唱會後，在IG上傳照片並發文：「雖然有1萬4000個空位，但我感受到了來自世界各地的粉絲們的濃濃愛意，這對我來說是最難忘的演出之一，我由衷的感謝200位來自中國、日本的工作人員、樂團成員與舞者，他們成就了這場演出。」

沒想到中國官媒《澎湃新聞》昨（1）日卻指出，「濱崎步一個人演唱會是不識訊息」，內文還提到演唱會空無一人是因為彩排期間被偷拍，並公開了拍攝影片工作人員的道歉聲明，強調是自己發了彩排影片到個人抖音好，而不實訊息被許多自媒體轉發。報導一出，就連中國網友都無法理解。

