濱崎步證實錄製「無人演唱會」 獨自登台空蕩畫面看哭網友：真的是巨星

日本首相高市早苗「台灣有事」說引起中日關係緊張，連帶影響多位日本藝人在中國的演出，就連天后濱崎步也成了受害者，原本演出前還在社群發文表示因應香港大火，將刪除火焰特效，並貼心提醒粉絲避免穿紅色服裝，未料演唱會前一天卻被突然終止。事後傳出濱崎步為了不讓粉絲失望，仍舊登台演出，面對空無一人的觀眾席錄製一場「無人演唱會」，如今濱崎步本人也證實此事。

濱崎步原定將於昨日（11/29）在上海體育館開唱，27日還曬出自拍表示已抵達上海，面對香港宏福苑大火，還發聲表示將刪除火焰特效，並請粉絲避免穿紅色服裝，希望能在演唱會中傳達對香港的祈願。不料28日濱崎步卻突然發布限動表示，儘管上百名工作人員已完成舞台搭建，卻「突然接到中止演出的要求」，對於無法當面向1.4萬名已購票的粉絲致歉，濱崎步直言「難以用言語形容，非常對不起。」

事後傳出濱崎步儘管對中止演出一事感到失望，不過仍照常登台演唱，並錄下演出過程，未來將選在「適合的時機」公開，彌補1.4萬名粉絲無法到場的遺憾，事後濱崎步也轉發相關報導證實此事，並表示「我們在昨天接到取消要求後，在無觀眾的情況下，從第一首歌到安可曲完整地進行演出後才離開會場。面對原本應該能見到的1萬4000名粉絲，所有工作人員都全身心投入，用與正式演出毫無差別的心情，圓滿完成了這次的舞台演出。」

濱崎步證實錄製無人演唱會。翻攝自濱崎步IG

對於演唱會被迫中止，濱崎步也發文提到，她無意對自己不瞭解的領域妄加評論，不過對於中日兩邊各約100位辛苦投入的工作人員、舞者及樂隊成員無法正式演出，她感到很抱歉，也難以釋懷，最痛心的就是無法向從各地前來的粉絲親自道歉，就必須將舞台拆掉，「這件事至今我仍難以置信，也難以用言語表達，非常對不起。」

濱崎步獨自登上舞台演出，敬業的表現也感動大量網友，不少人看到濱崎步穿著華麗的衣裳，在空蕩蕩的體育場裡，一邊試想場有上萬觀眾在場、一邊認真演出的模樣，紛紛直言「好想哭」、「很敬業」、「藝術家的修養」、「真的是巨星」。

濱崎步上海演唱會臨時被取消，網路上流傳她獨自在舞台上完成演出的畫面。翻攝自微博

