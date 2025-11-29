濱崎步赴陸開唱「開演前直接被取消」 楊烈聽聞直搖頭：只有中國做得出來！

73歲的楊烈老當益壯，29日宣布將舉辦「自由之地」世界巡迴演唱會，從台北唱到台中，再進軍日本，接著回到台南跟高雄。而這次他也跟長居台灣的詞神林夕合作，為新歌〈自由路上〉填詞。楊烈演唱會邀請新生代台語歌姬鍾綺（Bell）擔任嘉賓，同台演出。

楊烈坦言「體力」是他最擔心的，為此有在加緊練習，像是負重走路，這是唯一能表達誠意的方式。至於日本歌手濱崎步上海演唱會被臨時取消，而昨晚日本歌手大槻真希在上海演唱到一半遭當場中止，對此楊烈說：「這種事做得出來的，好像只有中國！」

對於濱崎步在上海的演唱會，開演前突然被取消，疑似因爲中日關係緊張，楊烈搖頭：「一場演唱會要籌備多久？他們在上海待很久，要動用百人搭舞台，一夜之間被拆，連上台機會都沒有。」他先澄清不是刻意在講政治，但台灣是一個有主權、民主的國家，人民自由自在活著，看到這個新聞很難過。主持人則說「歡迎濱崎步和大槻真希來台灣演唱」。

​特別嘉賓鍾綺表示，能與心目中的偶像合作，心情激動又驚喜。她透露，最初楊烈分享她的臉書Reels，兩人透過訊息互傳後約見面，原以為只是認識，沒想到楊烈當場邀請她一起巡演。鍾綺感動到淚奔，至今仍覺得不可置信。她期盼此次合作能為台語歌壇帶來新氣象與跨世代火花。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導