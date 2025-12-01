濱崎步超帶種！強硬反擊「人在中國也不怕」網讚爆：福岡太妹牙起來

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本天后濱崎步原定上月29日在上海開唱，卻在前1天突然遭中國方粗暴取消，她仍堅持站上空舞台完成「無人演唱會」，全程錄影並於日後回饋粉絲。值得一提的是，濱崎步事後連續轉發多家台灣媒體的報導，此舉被外界視為是在向中國隔空反擊；根據粉絲俱樂部消息，濱崎步發布這些限動時「人還在上海境內」，強硬態度被台灣網友封為「福岡太妹」，更激讚她「真的太帶種！」

濱崎步在演出前1天遭以「不可抗力」粗暴喊卡，外界普遍認為與中國近期抵制日本氛圍有關，不過她於第一時間以長文向1.4萬名買票觀眾致歉，也透露團隊是「接到要求取消的通知」才被迫停演，不過她仍依原定流程抵達體育館，站在沒有觀眾的舞台上完整唱完整場演出，這段影片也承諾將未來公開給全球歌迷。活動取消後，濱崎步接連在IG限動轉發《自由時報》等台灣媒體的新聞報導，引發外界揣測她對此事件不滿已到極點。

然而，就有粉絲幫忙梳理時間線並逐一比對，指出濱崎步轉發大量台媒報導於限動時「人正在中國境內」，待返回日本才向粉絲們報平安。面對中國方蠻橫又粗暴的行徑，濱崎步也是不遑多讓以強硬態度在中國境內反擊，此舉被台灣網友們紛紛讚爆，「福岡太妹真的到底是多帶種啊，直接在人家家裡罵對方耶！」、「福岡太妹牙起來真的是無所畏懼」、「福岡太妹從不怕事的。」

